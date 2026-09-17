Investigan muerte de un recién nacido hallado enterrado en el patio de una vivienda en Mbocayaty.

El Ministerio Público investiga las circunstancias de la muerte de un bebé de sexo masculino, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en el patio de una vivienda de la compañía Capitán Samudio, distrito de Mbocayaty, Guairá.

La investigación se inició luego de que la madre, una mujer adulta, fuera atendida en el Hospital Regional de Villarrica, donde manifestó que había dado a luz. El centro asistencial comunicó la situación al Ministerio Público, que posteriormente solicitó una orden judicial para intervenir en el domicilio señalado.

El fiscal de la Unidad Penal Ordinaria Nº 2, Martín Escalada, explicó que el informe hospitalario fue recibido el martes 15 de septiembre. Ese mismo día, la Fiscalía gestionó la autorización judicial para realizar el allanamiento en la vivienda ubicada en la compañía Capitán Samudio.

El procedimiento tuvo como objetivo localizar y recuperar el cuerpo del recién nacido, además de reunir elementos que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Durante la intervención, los investigadores recibieron indicaciones de un familiar sobre el lugar donde se encontraba enterrado el bebé. Posteriormente, procedieron a la extracción del cuerpo, que estaba sepultado en el patio de la vivienda.

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La médica forense que participó del procedimiento realizó una evaluación externa para dejar constancia de las condiciones en que fue encontrado el cuerpo. Debido al tiempo transcurrido, se dispuso su traslado a la morgue judicial para la realización de los estudios correspondientes.

Fiscalía espera que se determine la causa de la muerte

Escalada explicó que la principal cuestión que se debe esclarecer es si el bebé falleció dentro del vientre materno o después del nacimiento, ya que esta determinación será fundamental para establecer la tipificación jurídica que eventualmente corresponda.

“Va a depender mucho, la piedra angular de la investigación es justamente la causa de muerte”, manifestó el fiscal.

El representante del Ministerio Público, Martín Escalada, señaló que durante la evaluación externa, la médica forense no observó rastros visibles de violencia en el cuerpo. Sin embargo, aclaró que esta observación no permite establecer por sí sola la causa del fallecimiento, por lo que se aguardan los resultados de la autopsia.

“Con la médica forense, obviamente, la parte externa es lo que se ve, no tiene ningún rastro de violencia, entonces se remite a la morgue para la autopsia”, explicó.

Primera versión sobre el parto

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Fiscalía, la mujer habría manifestado inicialmente que el parto ocurrió la semana anterior en una vivienda particular de Coronel Oviedo, en el departamento de Caaguazú.

Posteriormente, durante el seguimiento realizado por personal de salud, habría surgido la versión de que el bebé nació sin vida y que luego fue trasladado hasta el domicilio familiar, donde fue enterrado en el patio.

El fiscal indicó que, según los datos recabados hasta el momento, el parto se habría producido con la asistencia de una de las hijas mayores de edad de la mujer. No obstante, las circunstancias exactas del nacimiento y del fallecimiento todavía deben ser verificadas mediante la investigación.

El fiscal Escalada también señaló que, de acuerdo con las informaciones preliminares obtenidas, la mujer tendría varios hijos y estaría acostumbrada a realizar partos domiciliarios con la asistencia de parteras empíricas. El fiscal mencionó que esa práctica formaría parte de las costumbres de la mujer, pero aclaró que este antecedente no determina por sí mismo las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento del recién nacido.

El fiscal aclaró que la investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía no existe un informe médico definitivo que establezca la causa de muerte. Los resultados de la autopsia serán determinantes para verificar si el bebé nació sin vida o si falleció en otro momento.