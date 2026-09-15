Detienen al contador del exintendente de Jesús Hernán Schlender para que cumpla condena por lesión de confianza

El excontador de la Municipalidad de Jesús fue detenido este martes tras quedar firme su condena a 4 años de prisión por lesión de confianza. El fallo fue firmado por los ministros de la Corte Gustavo Santander, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera.

Se trata de Senón Cáceres Duarte (51), quien, según se probó en juicio, falsificó documentos para justificar irregularidades en la administración municipal de Hernán Adolar Schlender (2015-2019), en el distrito de Jesús de Tavarangué.

El hombre fue aprehendido en la vía pública del distrito de Obligado, tras un seguimiento que realizaron uniformados del Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros (DHPEF) de la Policía Nacional. El mismo tenía orden de captura y remisión a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, por oficio 477, emitido el 11 de setiembre de este año.

La solicitud fue firmada por la titular del Juzgado de Ejecución Penal en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, Verónica Cabral Ramírez. Permanecerá arrestado en la Comisaría Segunda de Encarnación hasta que se resuelva a qué penitenciaría será remitido, que probablemente será el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Cambyretá.

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Condenado pidió anulación del fallo

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación que buscaba anular la sentencia de segunda instancia, que condena a Cáceres Duarte a prisión.

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Según la resolución judicial, Cáceres Duarte, entre 2015 y 2019, se desempeñó como contador de Adolar y tuvo a su cargo la firma de la ejecución presupuestaria, la ejecución bancaria y la planilla de rendición de cuentas del dinero proveniente de Fonacide.

Asimismo, las facturas emitidas por empresas que no cumplieron ningún servicio en la institución municipal sirvieron como documentación para la rendición de cuentas, por lo cual quedó probada su participación en el esquema que desvió dinero de la comuna.

Entretanto, el exjefe comunal sigue con prisión preventiva en el Cereso, a la espera de su juicio por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico y lesión de confianza.

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Hernán Schlender acusado de lavado

Según la acusación fiscal, el exjefe comunal usó el dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Según los datos, el presunto daño patrimonial a la Municipalidad de Jesús sería de G. 7.418 millones entre los años 2015 y 2019.

Según la investigación, que inició en setiembre de 2019, el intendente Hernán Adolar Schlender habría facilitado el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico a la cuenta del Fonacide del municipio de Jesús de Tavarangué.

Adjudicaba presuntas obras a empresas de maletín creadas por el acusado por narcotráfico Wilfrido Bareiro Vargas, alias Peloncho, que recibía las sumas de dinero ya “blanqueadas”.