Natalio: Denuncian presunto direccionamiento de asistencia de la SEN para beneficiar a candidato colorado

El intendente municipal de Natalio, Lucas Ricardo Weschenfelder (Movimiento Natalio Pyahu), emitió un comunicado institucional en el que reclama el actuar de funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Los mismos, según reclamó, omitieron el pedido institucional de la comuna y recorren con candidatos del Partido Colorado para hacer relevamiento de datos.

Refieren que politizan la asistencia para beneficiar al candidato que responde al Gobierno Central, que sería, en este caso, el concejal Ernan Doglas Volken Fernández (ANR-HC). Además, expone que temen que se pueda dar un manejo discrecional de la asistencia.

Sostuvo que la Municipalidad entregó con recursos propios unas 300 chapas a más de 200 personas afectadas. El temporal que causó daños en los techos ocurrió el pasado 11 de setiembre, cuando hubo una intensa granizada en esa región.

En el distrito de Natalio fueron afectadas viviendas en los barrios San Antonio, San Miguel, San Ramón, Obrero, Km 5 y Luján, según detalló el jefe comunal.

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Niegan politización

El candidato por la lista 1 manifestó que es cierto que se puso en contacto con legisladores de la ANR para gestionar la asistencia de la SEN en la comunidad. Al contrario de la versión del intendente, explicó que su intención era ayudar a los damnificados, sin importar de qué afiliación política sean.

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Además, refirió que hubo una “intención” manifiesta de los funcionarios de la SEN de pedir su acompañamiento para realizar los censos. Se identificaron 242 familias afectadas, se entregaron más de 2.000 chapas y colchones, puntualizó.

Sobre el acompañamiento, refirió que él solamente estuvo el lunes con la comitiva de la SEN, pero que otros concejales estuvieron durante esta semana realizando el acompañamiento.

Afirmó que la acusación es meramente política. “Capaz los de la SEN no confían en la Municipalidad, porque el exintendente y varios funcionarios siguen imputados”, detalló el candidato, haciendo referencia a la investigación contra el exjefe comunal y postulante para el rekutu, Marco Maidana (Alianza), por supuesta lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.

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“¿Quién es de la línea del Gobierno Nacional?"

En una entrevista realizada en una radioemisora de la localidad, la concejal Ángela Rivas (ANR) refirió el porqué las gestiones de asistencia de la SEN se “canalizan” a través del candidato colorado.

La edil menciona que la Municipalidad no responde a la “línea del Gobierno Nacional”, por lo que, para conseguir la asistencia, debía ser el candidato del movimiento oficialista quien organizara ese pedido.

La concejal, candidata al rekutú por la lista de la ANR, no respondió mensajes y llamadas donde solicitamos explicaciones de sus declaraciones, al cierre de esta edición. No obstante, permanecemos abiertos a si desea expedirse sobre el tema.