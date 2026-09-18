Motociclista de 24 años queda herido tras ser embestido por un automóvil sobre Eusebio Ayala

Un motociclista de 24 años resultó herido tras un accidente de tránsito registrado en la noche de este viernes sobre la avenida Eusebio Ayala, en Asunción. El percance involucró a un automóvil Toyota Funcargo y una motocicleta.

De acuerdo con el reporte policial, el automóvil era conducido por Milciades García Alvarenga, quien circulaba por el carril de entrada a Asunción y, al llegar a la intersección con la calle 12 de Octubre, intentó realizar un giro hacia la izquierda.

En ese momento se produjo el impacto con la motocicleta guiada por Alexis Ezequiel Martínez González, de 24 años, quien se desplazaba en sentido contrario.

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Motociclista fue trasladado al Hospital de Trauma

Tras el choque, Martínez González fue auxiliado por bomberos voluntarios, además de personal del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), y posteriormente trasladado al Hospital de Trauma para su evaluación médica.

El suboficial Félix Rodríguez, de la Comisaría 7ª Metropolitana, señaló que el motociclista se encontraba consciente al momento de ser asistido. No obstante, aclaró que la gravedad de las lesiones debía ser determinada por los médicos.

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El joven se desempeña como delivery y se dirigía hacia San Lorenzo. Según el agente, familiares del motociclista todavía no habían llegado al lugar, aunque uno de sus compañeros ya había sido informado sobre el accidente.

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Conductor será sometido a prueba de alcotest

El suboficial Rodríguez indicó que, de acuerdo con la versión del automovilista, la motocicleta no habría logrado frenar debido a que la calzada se encontraba mojada. El agente también mencionó como hipótesis que el biciclo pudo haber circulado a una velocidad que dificultó la frenada.

No obstante, esta circunstancia deberá ser determinada mediante el procedimiento correspondiente y las evidencias del accidente.

El conductor del Toyota Funcargo será trasladado hasta la sede de la Patrulla Caminera en San Lorenzo para la prueba de alcoholemia, conforme al procedimiento de rigor.