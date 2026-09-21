Día de la Juventud: cómo protegerse del ciberacoso y el grooming

La campaña de la Policía Nacional, difundida en el marco del Día de la Juventud, busca concienciar sobre la importancia de proteger los datos personales, prevenir situaciones de violencia digital y reconocer los riesgos asociados al grooming.

Uno de los principales mensajes de la institución apunta a la diferencia entre seguridad y privacidad digital. Mientras la seguridad se relaciona con la protección de cuentas y dispositivos, la privacidad tiene que ver con la información que cada persona decide compartir en internet.

La Policía recordó que los datos personales tienen valor y que una publicación aparentemente inofensiva puede revelar información sensible sobre la ubicación, el hogar o las actividades cotidianas de una persona.

Lea más: Esta es la pena a la que se expone abogado que instaló GPS y cámaras ocultas a su ex

Seguridad y privacidad digital: pensar antes de publicar

Entre las recomendaciones difundidas figuran:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Utilizar contraseñas seguras y diferentes para cada cuenta.

No compartir datos personales, códigos de verificación ni contraseñas.

Activar la verificación en dos pasos cuando la plataforma lo permita.

Revisar periódicamente la configuración de privacidad de las redes sociales.

Pensar antes de publicar fotografías o información personal.

La institución también sugirió hacerse algunas preguntas antes de compartir contenido en internet:

¿Estoy mostrando dónde me encuentro?

¿Estoy revelando dónde vivo?

¿Estoy exponiendo mis planes o rutinas?

Según la campaña, “lo que publicás puede revelar más de lo que imaginás”.

Ciberacoso: la violencia también ocurre en internet

Otro de los temas abordados es el ciberacoso, una problemática que incluye insultos, amenazas, burlas y humillaciones a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y otras plataformas digitales.

La Policía enfatizó que este tipo de violencia puede tener consecuencias reales en la vida de las víctimas y pidió evitar conductas que contribuyan a su propagación.

Las recomendaciones incluyen:

No responder a mensajes ofensivos o amenazantes.

Bloquear y denunciar a las personas que realizan el acoso.

No participar ni compartir contenido ofensivo.

Pedir ayuda a familiares, docentes o personas de confianza.

Promover el respeto y la convivencia digital.

Además, la institución instó a conservar todas las evidencias relacionadas con los hechos:

Guardar capturas de pantalla.

Conservar mensajes y conversaciones.

Registrar perfiles, números telefónicos y otros datos vinculados al caso.

La Policía señaló que estas pruebas pueden resultar fundamentales para una eventual denuncia y para las investigaciones correspondientes.

Lea más: Preadolescentes y redes: más tiempo online, más riesgo de depresión

Grooming: cuando un perfil no es quien dice ser

La campaña también alerta sobre el grooming, una modalidad de acoso en la que una persona adulta se hace pasar por alguien de menor edad con el objetivo de ganarse la confianza de niños o adolescentes y obtener información personal, fotografías o videos íntimos.

Bajo el mensaje “No todo perfil es quien dice ser”, la Policía recordó que internet también presenta riesgos y que es fundamental mantener medidas de prevención.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

No aceptar solicitudes de amistad o contacto de personas desconocidas.

No compartir datos personales como dirección, colegio, rutinas o ubicación.

No enviar fotografías o videos íntimos.

Hablar con un adulto de confianza ante cualquier situación que genere incomodidad o sospechas.

Bloquear y denunciar perfiles sospechosos.

La Policía insistió en que la prevención y el diálogo son herramientas clave para reducir los riesgos y proteger a niños y adolescentes en los entornos digitales.