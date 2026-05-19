Esta es la pena a la que se expone abogado que instaló GPS y cámaras ocultas a su ex

Un abogado de 38 años fue imputado y afrontará juicio oral y público por supuesto acceso indebido a sistemas informáticos, lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, y pornografía relativa a niños y adolescentes.

De acuerdo a la acusación fiscal, el procesado instaló un GPS en el vehículo de su exesposa -que es fiscala-, a la que también espió con cámaras ocultas instaladas en la habitación de la casa donde vivieron, además de haber captado a una adolescente desnuda y también realizando actos sexuales.

La fiscala Irma Llano, quien lleva la causa, insistió en que esta es una situación peligrosa, ya que el comportamiento se inicia con este tipo de hechos y en muchos casos termina con hechos de violencia o incluso en feminicidios, por lo que recalcó la importancia de realizar las denuncias ante las instituciones encargadas de la seguridad.

“Yo siempre quiero felicitar y también quiero instar siempre a la ciudadanía que cuando es víctima este tipo de hechos denuncien, porque es muy importante que pueden evitar otras cosas peores, especialmente en el ámbito de la intimidad de las relaciones de pareja”, expresó.

Lea más: Abogado instaló GPS y cámaras a su expareja: esto alerta la Fiscalía

Espionaje a fiscala se dio durante y después de su relación

Llano detalló que el hecho de espionaje a la víctima se dio tanto durante su relación con el procesado como después de la misma, cuando se separaron. Agregó que el seguimiento del vehículo de la fiscala mediante GPS se realizó con un sistema común que suele utilizarse para seguridad del vehículo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordó el caso del excapitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) Rubén Valdez, condenado solo a seis meses de prisión, pese a haberse comprobado que espió, extorsionó y difundió imágenes íntimas de su expareja.

“En esa causa, él había sido condenado. Lamentablemente, la expectativa de pena con relación a las lesiones al derecho a la comunicación, a la imagen es de dos años nada más y él había sido condenado a seis meses, lo cual fue confirmado en cámara en su momento (...) En este caso tenemos otros delitos, entonces la expectativa de pena es mínimamente de 5 años, porque además, también al hacerse la extracción de datos, se corroboró producción y posesión de pornografía infantil”, precisó.

Dijo que cuando una persona está siendo acosada y hostigada por alguien que constantemente le señala sus movimientos, cuando no tendría por qué saber los lugares donde estuvo, o las personas con las que uno habló, o las conversaciones que tuvo, efectivamente es porque de alguna manera tuvo o tiene acceso a algún dispositivo que uno usa.

Lea más: Fiscalía: los 4 delitos informáticos más frecuentes

Ante esta situación, insistió en que se debe denunciar ante la Fiscalía de Delitos Informáticos o la Policía de Cibercrimen.

Grupos de pedofilia

Sobre los grupos de pedófilos, dijo que no puede confirmar si existe o no una red de pedófilos en Paraguay, porque generalmente lo que suele haber a nivel global en el ciberespacio son comunidades cibernéticas en el ultramundo, donde hay grupos de pedófilos que interactúan entre ellos.

Recordó el caso en que desmantelaron una organización de pedófilos de 480.000 integrantes aproximadamente hace cuatro años, de los cuales, uno de los administradores del grupo operaba desde Paraguay.

“Lamentablemente sí existen pedófilos que enseñan a otros cómo hacer, cómo convencer a los niños, cómo captar niños a fin de que ellos mismos sean los que provean sus imágenes y videos que sirven a estos depravados para sus actos sexuales”, concluyó.