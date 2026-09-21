Policiales
21 de septiembre de 2026 a la - 17:51

Bella Vista Norte: Procesan a detenidos con más de dos toneladas de marihuana

Los detenidos en Bella Vista Norte, Ariel Arrúa Galeano y Edson Giménez Acosta, fueron imputados y responderán al proceso en prisión.
Los detenidos en Bella Vista Norte, Ariel Arrúa Galeano y Edson Giménez Acosta, fueron imputados y responderán al proceso en prisión.

La Fiscalía informó que fueron imputados dos jóvenes detenidos con más de 2 toneladas de marihuana en Bella Vista Norte y se decretó su prisión preventiva.

Por Eder Rivas
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La Fiscalía Antidrogas de Amambay informó que inició proceso penal contra Ariel Arrúa Galeano (22), y Edson Giménez Acosta (23), detenidos el fin de semana en la ciudad de Bella Vista Norte, con 2.122 kilos de marihuana.

Ambos fueron imputados por tenencia sin autorización y tráfico de drogas peligrosas, según señaló la fiscala Rossana Coronel, quien lleva adelante la investigación y pidió que los procesados sean enviados a prisión.

Los detenidos Ariel Arrúa Galeano y Edson Giménez Acosta, custodiados por agentes antidrogas.
Ariel Arrúa Galeano y Edson Giménez Acosta fueron capturados en un operativo antidrogas en Bella Vista Norte.

Detenidos durante operativo de la FTC

Los ahora imputados y encarcelados, Ariel Arrúa Galeano y Edson Giménez Acosta, fueron detenidos el último fin de semana por agentes de la Sub Área de Pacificación N° 8 de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), con base en Amambay.

Además del estupefaciente, los intervinientes incautaron de su poder 2 pistolas Glock con cargadores y municiones y 2 camionetas Toyota Hilux, según informaron desde la institución.

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El procedimiento se realizó en la vía pública de la colonia Casualidad, cerca del Silo Ovetril, distrito de Bella Vista Norte, Departamento de Amambay, según especificaron los responsables.