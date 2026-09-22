Aprehenden a un “chespirito” tras asalto a un local a punto de inaugurarse

Un comerciante fue víctima de la delincuencia justo antes de concretar la inauguración su propio negocio. El hechí habría ocurrido el domingo, cuando un grupo compuesto por al menos tres hombres ingresó de forma violenta a un local comercial ubicado sobre las calles Vergel Luqueño.

Los malvivientes, catalogados en la zona como presuntos “chespiritos” adictos a las drogas, forzaron un acceso en la planta alta y comenzaron a acarrear diversos electrodomésticos y equipos de sonido que estaban listos para salir a la venta.

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El aviso oportuno de los vecinos permitió la rápida reacción del propietario, Luis Alberto Mayeregger, de 44 años, y de agentes de la Comisaría 60ª Central de Maramburé. La comitiva policial acudió al lugar y montó un operativo de rastrillaje hacia una zona boscosa en el cercano barrio San Carlos.

En ese punto, los uniformados divisaron a dos de los sospechosos que huían a pie. Tras una persecución, la Policía logró reducir y aprehender a uno de ellos, identificado como Paulo Nilson Díaz Santander, de 25 años, domiciliado en Ypacaraí y sin antecedentes penales, en cuyo poder se recuperó un costoso parlante JBL Party 320 en caja.

El modus operandi de los ladrones

Según explicó Mayeregger, los asaltantes treparon por una escalera lateral que conduce a la terraza del inmueble, donde rompieron una puerta para acceder directamente al salón de exhibición. Al encontrarse con el lugar sin ocupantes, los malvivientes comenzaron a seleccionar las mercaderías para sacarlas paulatinamente del sitio.

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Las grabaciones de las cámaras de seguridad de las viviendas aledañas captaron el momento en que los malvivientes pasaban caminando frente a la propia residencia del dueño, ubicada a tan solo una cuadra del local comercial. Los sujetos cargaban los artículos robados en dirección a una zona conocida como San Carlos, donde pretendían malvenderlos o cambiarlos por estupefacientes.

“Encontramos que ya tenían preparados hornos microondas y más televisores ahí arriba en la terraza para llevarlos de a poco. Si no nos avisaban los vecinos, nos dejaban vacíos antes de abrir”, lamentó el propietario.

Policía continúa con la investigación

Durante la intervención, el oficial primero Isidro Báez señaló que el detenido aportó datos preliminares sobre los demás involucrados en el atraco. De acuerdo con el testimonio del aprehendido, parte del cargamento sustraído , entre ellos dos televisores de 43 y 50 pulgadas, habría sido entregado a un conocido de la zona, pero este negó haber recibido las mercaderías.

El hecho fue comunicado a la agente fiscal de la Unidad N.º 1 de Luque, Liz Medina, quien dispuso la detención formal de Paulo Díaz Santander y ordenó la devolución bajo acta del equipo de sonido recuperado a su legítimo dueño. En tanto, la Policía Nacional prosigue con los operativos para individualizar a los otros dos sospechosos.