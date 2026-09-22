Con drones, detectan carga de marihuana a orillas del lago Itaipú

Precisamente, durante esos controles rutinarios a orillas del lago Itaipú efectuados en la mañana del lunes 21 de septiembre, los agentes de inteligencia detectaron un cargamento de 356 kilos de marihuana prensada, que estaba distribuida en 27 bolsas de hule negro, en la zona conocida como Arasaty de la colonia Pikyry, en el distrito de Santa Fe del Paraná.

Lea más: Narcotráfico en la frontera: incautan más de una tonelada de marihuana a orillas del lago

Las bolsas estaban apiladas justo en el sitio donde las canoas tocan suelo firme, lo que permite que los estibadores puedan hacer su trabajo de cargar las pequeñas embarcaciones utilizadas para transportar los productos al otro lado de la frontera.

Aparentemente, en esta oportunidad el cargamento fue descubierto por los agentes justo en el momento en que era alistado para el operativo de traslado. Se desconoce si se trató de una coincidencia o los uniformados contaban con información privilegiada.

Cientos de puertos clandestinos operan a orillas del lago Itaipú

Los policías señalaron que existen cientos de estos puertos clandestinos a lo largo de la orilla del lago Itaipú, en el departamento del Alto Paraná y generalmente son utilizados para el contrabando.

En los últimos tiempos se detectaron grandes cargamentos de marihuana en estos puntos, pero se sabe que los contrabandistas también acostumbran llevar hacia el Brasil cargas de productos electrónicos, informáticos y las infaltables cajas de cigarrillos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Megagolpe al narcotráfico: hallan enorme carga de marihuana a orillas del lago Itaipú

El hallazgo de los 356 kilos de la droga fue comunicado al fiscal Fernando Ortega, quien ordenó que el cargamento sea trasladado hasta la base del departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional en Alto Paraná.