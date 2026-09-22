Policiales
22 de septiembre de 2026 a la - 16:32

Condenan a 30 años de cárcel a hombre por el feminicidio de su pareja en Año Nuevo

Aníbal Espínola García recibió la pena máxima por asesinar a golpes a su pareja sentimental hace dos años.
Aníbal Espínola García recibió la pena máxima por asesinar a golpes a su pareja sentimental hace dos años.

Aníbal Espínola García recibió la pena máxima tras ser hallado culpable de asesinar a golpes a su pareja sentimental en una vivienda del barrio 29 de Setiembre. El crimen ocurrió en la madrugada del 1 de enero de 2024 y el juicio expuso antecedentes de violencia familiar.

Por ABC Color
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La Justicia dictó una ejemplar condena de 30 años de pena privativa de libertad para Aníbal Espínola García, tras ser hallado penalmente responsable del feminicidio de su pareja sentimental, una mujer de 49 años.

El fallo fue conseguido por la agente fiscal Fani Aguilera, de la Unidad Zonal de Villa Elisa, al término de un juicio oral y público donde se demostró la brutalidad del ataque y los antecedentes de violencia en la relación.

El horrendo crimen se registró en las primeras horas del 1 de enero de 2024, en el interior de la habitación que la pareja compartía en el barrio 29 de Setiembre de esta ciudad. Lo que debía ser el inicio de un nuevo año se convirtió en tragedia cuando Espínola García golpeó salvajemente a la víctima.

De acuerdo con la investigación fiscal, la agresión física fue de tal magnitud que le provocó múltiples lesiones internas y externas.

El informe de la autopsia médico-legal fue clave durante el debate oral, determinando científicamente que la causa de muerte de la mujer fue un shock hipovolémico, provocado por un traumatismo cerrado y un traumatismo de cráneo cerrado que le causaron una hemorragia interna letal.

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Asimismo, durante el desarrollo del juicio oral, la representación fiscal expuso pruebas contundentes que evidenciaron un trasfondo de violencia sistemática.

Se demostró que, a lo largo de la relación sentimental, existían varias denuncias previas por violencia familiar en las que la víctima figuraba como la principal afectada, reflejando el ciclo de violencia que culminó en el trágico desenlace.

Con esta sentencia, el Tribunal de Sentencia aplicó la pena máxima contemplada en la legislación paraguaya para este tipo de hechos punibles, respondiendo al pedido del Ministerio Público de hacer justicia ante este grave caso de violencia de género.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

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