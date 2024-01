Feminicidio en Villa Elisa: vecinos relatan múltiples hechos de violencia

Ayer se registró el presunto primer feminicidio del año. Alba Rosa Salinas Paredes fue asesinada presuntamente a golpes y el sospechoso es su expareja Aníbal Espínola García. Las vecinas y amigas de la víctima llegaron a filmar escenas de violencia y el video en que Alba muestra los moretones está recorriendo las redes sociales.

Dos vecinas contaron esta mañana que Espínola fue denunciado en muchas ocasiones: por una pareja anterior, por Alba y por vecinos que fueron testigos. Confirmaron que existía orden de restricción, pero que siempre lograba salir en libertad.

“Él le mató a golpes”, lamentó una vecina llamada Celia, en vivo para C9N. La mujer agregó que la Policía nada hacía ante las denuncias.

“Ya no pude defenderle”, contó su amiga

Otra vecina contó que el 31 de diciembre Alba fue a su casa y le mostró todos los moretones de golpes que le hizo el hombre. “Me dijo que no aguantaba más, que tenía mucho miedo. Me dijo: ‘Cada vez que me pega, me ahorca’”, agregó y señaló que incluso ya le echó varios dientes y todo ese momento y la conversación fueron captados por cámaras de circuito cerrado que ella tiene en su casa y el video servirá de evidencia.

La mujer relató que ella también es víctima de violencia, pero la Fiscalía de Villa Elisa nada hace contra su agresor. “Por lo menos para mi amiga pido que se haga justicia. Como mamá, hija, mujer, amiga, pido a la Fiscalía que le dé una condena como se merece”, exhortó entre lágrimas.

Finalmente, señaló que ella intentó pero ya no logró defender a su amiga, pues estaba en su casa y no sabe en qué momento apareció el hombre para llevarla a la suya. “No le dejaba luego en paz, le perseguía, le acosaba, no le dejaba tranquila”, enfatizó.

Un video captó violencia del feminicida

Alba Rosa Salinas fue encontrada muerta, con muchos rastros de golpes en todo el cuerpo, la mañana del 1 de enero del 2024. Su propia pareja denunció la muerte y afirmó que los moretones eran porque intentó reanimarla.

En las redes circula un video cuya fecha aún no se ha confirmado pero que aparentemente habría sido captado un día antes del crimen. Hasta el cierre de la nota, ni la Policía Nacional ni la Fiscalía respondieron las llamadas para informar mayores detalles. No obstante, Aníbal Espínola García ya fue imputado.