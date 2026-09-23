Concepción: detienen a tres hombres e incautan armas en reserva natural privada

El informe proporcionado por el Departamento Regional N.º 7 de la SENAD, ubicado en la ciudad de Concepción, indica que ayer fueron detenidos Juan Gregorio Melgarejo Peralta, de 42 años; Jorge David Silvero Acosta, de 28 años y un adolescente.

Según los antidrogas, habían recibido la denuncia de la presencia de personas extrañas dentro de la reserva privada, cuyo dueño es el abogado Felino Amarilla. El Ministerio Público dirigió el operativo que además contó con la participación de las fuerzas especiales de la Senad.

Los 3 hombres estaban cerca de dos campamentos precarios donde habían enseres varios. En el sitio estaban estacionadas dos motocicletas.

Se incautaron una escopeta calibre 16, un rifle calibre 22 y un revólver calibre 38, además de 132 gramos de marihuana picada. También dos celulares.

Operativos antidrogas

En la zona de la reserva privada en febrero último se realizó un operativo donde se constató la invasión de la propiedad y además se encontró plantaciones de marihuana.

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En tanto que en el mes de julio pasado se halló campamentos narcos, plantaciones de marihuana, entre otros.

A pesar de que el lugar es propiedad privada, continúan ingresando al predio personas que se dedican principalmente al cultivo de marihuana.