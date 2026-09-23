Denuncian que mataron a balazos a un perro en el distrito de Obligado

Agentes de la Comisaría 13ª de Obligado acudieron ante una denuncia, realizada en el barrio San Miguel de Puerto Obligado, donde una mujer denunció que asesinaron a balazos a su perro. En el lugar hallaron al animal muerto y verificaron que efectivamente tenía heridas de presuntos disparos.

Según la denuncia, el hecho ocurrió cerca de las 9:30 de este martes 22 de setiembre. La propietaria del animal fue identificada como Yesica Andrea Kafer Sosa (29), residente en el lugar.

El perro era de gran tamaño, de pelaje marrón, resultado de una cruza de la raza chow chow, detalló la mujer a los intervinientes.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal N° 1 en la zonal Colonias Unidas, Rodrigo Lepretti, a cargo de quien también está la Unidad Especializada de Lucha contra el Maltrato Animal. Por disposición del Ministerio Público, el perro fue derivado a la veterinaria El Abasto para su inspección forense.

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Investigan causa

El hecho se investigará en el marco de la transgresión a la Ley 7513/25 de Bienestar y Protección Animal.

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La denunciante manifestó que oyó los disparos, pero que no logró ver a los supuestos autores. Presumen que, por la posición del animal, los disparos pudieron venir desde un terreno colindante.

Encontró a su perro ensangrentado en su patio, ya sin signos de vida. El animal tenía tres impactos de bala, provenientes presuntamente de arma de fuego.

Los intervinientes llegaron a la vivienda del vecino, pero no se encontraba nadie en la residencia, según el informe policial.

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Protección animal

La Ley 7513/25 de Paraguay castiga el asesinato de un perro doméstico con hasta 6 años de prisión, ya que la muerte del animal producto de actos de crueldad, tortura o ensañamiento es considerada una infracción muy grave.

La normativa reconoce oficialmente a los animales como seres que sienten dolor físico y sufrimiento emocional, dejando atrás su antiguo estatus de meros objetos o propiedad.

Si se utiliza un arma de fuego para matar a un perro doméstico en Paraguay, la situación legal se vuelve significativamente más grave. Al delito de maltrato animal bajo la Ley 7513/25, se puede sumar infracciones penales relacionadas con la seguridad pública.

El uso de un arma letal puede demostrar premeditación y dolo directo, lo que reduce sustancialmente la posibilidad de que el juez otorgue medidas sustitutivas a la prisión (como el arresto domiciliario).