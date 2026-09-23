Policiales
23 de septiembre de 2026 a la - 08:47

Investigan millonario asalto tipo comando a propietario de un motel en San Pedro del Paraná

Caja fuerte de metal parcialmente abierta en un entorno desordenado de un motel tras un asalto violento.
Un grupo de asaltantes robó en un motel, tomando a una funcionaria como rehén y accediendo a la caja fuerte.Gentileza

Un grupo armado de al menos cinco integrantes se hizo pasar por clientes en un motel para llegar hasta su propietario y robarle una millonaria suma de dinero. Se llevaron además una escopeta, celulares y joyas.

Por Sergio González
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La Policía Nacional investiga un violento asalto a un motel denominado Siete Lunas, ubicado en la compañía Potrero Yvate, del distrito de San Pedro del Paraná. El hecho ocurrió la madrugada de este martes, cerca de las 2:30 de la madrugada.

La denuncia refiere que un grupo armado de al menos cinco integrantes ingresó al establecimiento haciéndose pasar por clientes, a bordo de una camioneta blanca tipo Toyota Fortuner. Posteriormente, fueron a la vivienda del propietario que está adyacente al motel.

En el lugar violentaron a la víctima, identificada como Facundo Ramos Sanabria (75), a quien exigían el dinero que tenía en una caja fuerte. El monto sustraído ascendería a G. 200 millones, según fuentes extraoficiales. Además, los maleantes se llevaron tres celulares, una escopeta calibre 12 mm de la marca Maverick, una pistola .38 mm, un reloj y una cadena de plata.

Fachada del motel 'Siete Lunas' en color rosa con césped cuidado y letrero visible, sin personas en la escena.
Un grupo criminal tomó de rehén a una funcionaria durante un asalto en el motel Siete Lunas, robando una suma significativa de dinero.

Intervinieron agentes de la Comisaría Séptima de San Pedro del Paraná, quienes convocaron a personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística al lugar del hecho. También remitieron los informes al Ministerio Público.

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El atraco

Según describieron los denunciantes, los maleantes ingresaron a una habitación. Tras un tiempo, pidieron una champañera con seis cervezas. Cuando llegó la funcionaria del establecimiento, fue tomada como rehén a punta de arma de fuego.

Ambiente interior desordenado con piezas de madera y ropa de colores, sugiere un evento reciente brusco.
Delincuentes se hicieron pasar por clientes y asaltaron a propietario de motel, tomando de rehén a una funcionaria.

La víctima refirió que los hombres portaban armas largas y cortas, como también que vestían de camuflado. Preguntaron por la ubicación del DVR de las cámaras de seguridad, que terminaron llevándose.

También la obligaron a dirigirlos hasta la habitación del propietario. Si bien el lugar estaba cerrado, utilizaron un mazo para abrir la puerta e intimidar al septuagenario.

El hombre recibió golpes y en el momento del atraco estaba con su pareja descansando. Manifestaron que tras el asalto los autores huyeron con dirección hacia la zona de Guazu Ygua.