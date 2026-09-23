Investigan millonario asalto tipo comando a propietario de un motel en San Pedro del Paraná

La Policía Nacional investiga un violento asalto a un motel denominado Siete Lunas, ubicado en la compañía Potrero Yvate, del distrito de San Pedro del Paraná. El hecho ocurrió la madrugada de este martes, cerca de las 2:30 de la madrugada.

La denuncia refiere que un grupo armado de al menos cinco integrantes ingresó al establecimiento haciéndose pasar por clientes, a bordo de una camioneta blanca tipo Toyota Fortuner. Posteriormente, fueron a la vivienda del propietario que está adyacente al motel.

En el lugar violentaron a la víctima, identificada como Facundo Ramos Sanabria (75), a quien exigían el dinero que tenía en una caja fuerte. El monto sustraído ascendería a G. 200 millones, según fuentes extraoficiales. Además, los maleantes se llevaron tres celulares, una escopeta calibre 12 mm de la marca Maverick, una pistola .38 mm, un reloj y una cadena de plata.

Intervinieron agentes de la Comisaría Séptima de San Pedro del Paraná, quienes convocaron a personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística al lugar del hecho. También remitieron los informes al Ministerio Público.

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El atraco

Según describieron los denunciantes, los maleantes ingresaron a una habitación. Tras un tiempo, pidieron una champañera con seis cervezas. Cuando llegó la funcionaria del establecimiento, fue tomada como rehén a punta de arma de fuego.

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La víctima refirió que los hombres portaban armas largas y cortas, como también que vestían de camuflado. Preguntaron por la ubicación del DVR de las cámaras de seguridad, que terminaron llevándose.

También la obligaron a dirigirlos hasta la habitación del propietario. Si bien el lugar estaba cerrado, utilizaron un mazo para abrir la puerta e intimidar al septuagenario.

El hombre recibió golpes y en el momento del atraco estaba con su pareja descansando. Manifestaron que tras el asalto los autores huyeron con dirección hacia la zona de Guazu Ygua.