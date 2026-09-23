Incendio en Ybycuí deja un hombre de 84 años muerto por quemaduras

El hecho ocurrió alrededor de las 01:30, en una humilde vivienda ubicada en la compañía Apyragua, donde resultó víctima Concepción Vera Esteche, de 84 años.

De acuerdo con el reporte de la Comisaría 22ª General Barrientos de Ybycuí, el hijo de la víctima, Germán Vera Servián, de 40 años, se percató de lo ocurrido al observar que salía humo del dormitorio de su padre.

Según el relato del hombre, su padre habría dejado caer un resto de cigarrillo sobre la cama, por lo que se presume que este pudo haber sido el origen del incendio. Esta hipótesis deberá ser determinada mediante la investigación correspondiente.

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El octogenario fue auxiliado y trasladado de urgencia hasta el Hospital Distrital de La Colmena, donde posteriormente se produjo su deceso debido a la gravedad de las lesiones.

Investigación

Tras comunicarse el hecho, fueron convocados agentes de Criminalística, encabezados por el suboficial mayor Arnaldo Benítez, además del médico forense del Ministerio Público, Dr. David Brizuela, quien realizó el procedimiento de rigor.

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El médico forense determinó como probable causa de muerte un shock sistémico por quemaduras de tercer grado.

Posteriormente, el cuerpo fue entregado a su hijo, Germán Vera Servián, conforme al procedimiento establecido.