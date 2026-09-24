Cerro Corá: Senad reporta destrucción de marihuanales y campamentos narcos

Agentes del Departamento Regional Nº 1 de Pedro Juan Caballero, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), realizaron una incursión en un establecimiento rural situado en el distrito de Cerro Corá, Departamento de Amambay.

La operación permitió la eliminación de 9 hectáreas de plantaciones de marihuana en etapa de cosecha y 1.800 kilos de ramas del estupefaciente, en proceso de secado, según un informe de los intervinientes.

Destrucción de campamentos precarios

Según un boletín de la Senad, durante el procedimiento, se realizó el desmantelamiento e incineración de tres campamentos que servían para albergar a los miembros de la banda narco responsable de la producción.

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La intervención, que no arrojó ningún detenido, estuvo encabezada, en representación del Ministerio Público, por la fiscala antidrogas de Amambay, Sarita Bonzi. Además de los agentes locales, participaron de las tareas los miembros de Fuerzas Especiales de la Senad.