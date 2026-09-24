Operativo Aurelia: Ruta del oro ilegal de Brasil a Europa pasaba por Paraguay

La Policía Nacional, a través del jefe del Departamento de Crimen Organizado, el comisario Luis López, brindó detalles sobre los resultados del Operativo Aurelia, un golpe contundente contra una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de oro y a la minería ilegal procedente del Amazonas brasileño.

Durante la conferencia de prensa, el comisario López explicó que la estructura operaba mediante una sofisticada red logística y contaba con la participación de ciudadanos extranjeros de origen europeo y del Medio Oriente, así como con el apoyo operativo de colaboradores locales.

“Conseguimos nueve allanamientos simultáneos realizados en el área metropolitana del departamento central, donde se procedió a la detención de cuatro ciudadanos extranjeros y paraguayos, la incautación de seis vehículos de alta gama, dinero en efectivo, evidencias, documentos relacionados en forma directa a la investigación del tráfico internacional de oro y asociación criminal”, detalló.

La investigación determinó que los lingotes incautados, analizados por expertos internacionales mediante pericias técnicas que arrojaron una pureza del 99%, no corresponden a la minería paraguaya, sino que provienen de extracciones ilegales en territorio brasileño, presuntamente monopolizadas en ciertos sectores de la Amazonía por organizaciones como el Primer Comando Capital (PCC).

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Sobre el modus operandi de la banda, el comisario señaló que “utilizaban a ciudadanos paraguayos de nivel económico bajo como mulas para realizar los traslados y viajes hacia Turquía, siempre bajo la supervisión directa de los líderes extranjeros”.

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Asimismo, destacó la función clave dentro del esquema local: “Una paraguaya, una dama, es la administradora de todo esto. Es por quien pasaba toda la organización, o sea, tenía la responsabilidad y por sobre todas las cosas, la confianza de nuestros actores principales extranjeros”.

Esta mujer era la que administraba todo y se encargaba de comprar los bienes, los inmuebles, también los aéreos, a través de las empresas de maletín, que también fueron objeto de allanamiento.

“La organización mantenía una base estratégica en la capital, alquilando propiedades en un radio reducido de 500 metros en zonas corporativas para mimetizar sus actividades ilícitas”, señaló López.

Las autoridades confirmaron que, tras esta segunda etapa con nueve detenidos y la incautación de equipos industriales para verificar la calidad del oro (como espectrómetros y mechas especiales), se dará inicio a una tercera fase centrada en el decomiso de los bienes y fortunas amasadas ilegalmente por la red en territorio paraguayo.

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El Operativo Aurelia

El Operativo Aurelia es un despliegue interinstitucional llevado a cabo por el Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, en coordinación con la Unidad Especializada Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado del Ministerio Público.

Las investigaciones se desprenden de dos incautaciones previas realizadas en noviembre y abril pasados, cuando se interceptaron cargamentos ilegales del metal precioso valuados en millones de dólares que tenían como destino final el mercado europeo, utilizando a Paraguay como país de tránsito dentro de una ruta que conectaba con Panamá, Turquía, Dubái y San Pablo.