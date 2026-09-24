Red internacional de tráfico de oro: ¿qué papel cumplía Paraguay?

En la mañana de este jueves, el Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron una decena de allanamientos simultáneos en varios puntos de Asunción y el departamento Central, en el marco de una investigación que apunta a operaciones en Paraguay de un presunto esquema internacional de tráfico ilegal de oro.

Cuatro personas fueron detenidas hoy en Paraguay y varias otras están aún siendo buscadas, entre ellas uno de los presuntos líderes del esquema, un ciudadano extranjero radicado en el país desde hace 20 años.

En conversación con ABC Cardinal, el comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, explicó que el operativo ejecutado hoy deriva de la investigación que siguió a la intercepción e incautación de dos cargamentos de lingotes de oro que iban a salir del país por medio del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Luque, en noviembre de 2025 y en abril de este año.

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Un análisis del oro incautado en esas dos ocasiones permitió a los investigadores determinar que el metal no provenía de Paraguay, sino que presumiblemente habría sido extraído de minas ilegales en la Amazonía brasileña.

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El comisario López señaló que los dos cargamentos incautados tenían como destino final Turquía, previa escala en Panamá.

Una estructura “importante” en el tráfico internacional de oro

Las diligencias investigativas posteriores a esas incautaciones permitieron trazar los envíos de oro a empresas ficticias y personas particulares en Paraguay, entre ellas el supuesto cabecilla extranjero – quien tiene antecedentes de robo de oro en Turquía y contrabando de oro en Sao Paulo, Brasil – y una mujer de nacionalidad paraguaya que “fungía de administradora” del esquema, dijo el jefe policial.

Ese esquema sería “una estructura de relevancia e importancia en el ámbito internacional del tráfico de oro” que utilizaba Paraguay como “medio de tránsito” del oro.

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En una entrevista previa con ABC hoy, el comisario López dijo que los allanamientos de hoy permitieron - además de la captura de cuatro sospechosos – la incautación de documentos que podrían permitir a los investigadores la cantidad de oro que el grupo habría movido a través de Paraguay.

“Creemos que son bastantes envíos”, comentó el comisario.