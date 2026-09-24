Riña en Bañado Tacumbú dejó un herido grave, que fue trasladado a Itauguá

El incidente ocurrió a las 23:40 del martes sobre la avenida Ursicinio Velasco casi Sebastián Gaboto y se procedió traslado de urgencia de Milciades Ramón Benítez, de 40 años, hasta la urgencia del Hospital General de Barrio Obrero.

El hombre llegó con una grave perforación de proyectil de arma de fuego, por lo que, ante la complejidad del cuadro médico, los profesionales del hospital dispusieron su derivación inmediata al Hospital Nacional de Itauguá para una intervención quirúrgica de alta complejidad.

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El llamado de alerta ingresó a través de la línea del Sistema 911 de la Policía Nacional. Al llegar a la escena del crimen, las patrullas no encontraron al afectado ni a los protagonistas de la riña, debido a que el herido ya había sido auxiliado por conocidos de la zona.

Las primeras investigaciones policiales apuntan a un enfrentamiento entre bandos rivales que disputan el dominio territorial en la franja ribereña. Aunque versiones extraoficiales recabadas por los investigadores sugieren una posible pugna entre células vinculadas al Clan Rotela y al Primer Comando da Capital (PCC).

Bala quedó en el abdomen

En conversación con la prensa, el oficial inspector Néstor Vázquez, de la Comisaría 2ª capitalina, detalló la mecánica de la agresión y el diagnóstico preliminar remitido por los médicos de guardia.

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“El hombre presenta un disparo con entrada en el brazo izquierdo; el plomo atravesó el miembro e ingresó al costado del tórax, quedando finalmente alojado en la zona del abdomen, lado derecho. Su estado es sumamente delicado”, precisó el uniformado.

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De acuerdo con el relato obtenido por los intervinientes en el lugar de los hechos y en el hospital, el trasfondo de la balacera se originó horas antes en un altercado previo ocurrido en otro sector del barrio.

Un grupo de personas, entre las que presuntamente se encontraba Benítez, quien registra varios antecedentes penales por hurto agravado y violencia familiar, llegó hasta una vivienda particular con la intención de agredir a una mujer que resultó con cortes en la cabeza.

Ante la irrupción, la pareja de la joven salió al paso para defenderla, y se desencadenó una pelea generalizada en el que se efectuaron los disparos con arma de fuego.

Prófugo con medidas alternativas y diligencias fiscales

El supuesto autor del disparo fue identificado de manera preliminar por la propia víctima como Elías Emanuel Díaz Chávez, paraguayo de 21 años, residente en el mismo barrio. El joven tiene antecedentes penales por robo agravado en este 2026, además de un régimen de reglas de conducta que le prohibía expresamente portar armas de fuego, salir del país y acercarse a antiguas víctimas.

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El procedimiento fue puesto a disposición del agente fiscal de turno de la capital, quien encomendó el trabajo de campo al personal del Departamento de Investigaciones y a los peritos de Criminalística de la Policía Nacional para levantar evidencias en la vía pública donde se desató la balacera.