Peña al comandante de la Policía: “La ciudadanía nos exige calles seguras”

Este miércoles tuvo lugar en la Academia Nacional de Policía, en la ciudad de Luque, el acto protocolar de imposición de presillas y entrega de bastón de mando al nuevo comandante de la Policía Nacional, el comisario César Silguero, quien asume el liderazgo de la fuerza de seguridad en reemplazo del comandante retirado Carlos Benítez.

El acto contó con presencia de distintas autoridades policiales y del Gobierno, encabezadas por el presidente Santiago Peña.

El comisario Silguero estaba interinando como comandante de la Policía desde abril, cuando fue anunciado el paso de Carlos Benítez al Ministerio del Interior para ocupar el cargo de viceministro de Seguridad.

Durante su discurso de aceptación de su nuevo cargo, el comisario Silguero expresó a los presentes su “profundo agradecimiento por haberme confiado la honrosa misión de conducir esta prestigiosa institución” y prometió guiar su gestión al frente de la Policía “por principios de honestidad, como fundamento de la confianza ciudadana; la disciplina, como expresión de nuestro compromiso profesional; el liderazgo, para inspirar y construir equipos sólidos; y el profesionalismo que nos exige actuar con rigor técnico, sensibilidad humana y absoluto respeto a los derechos fundamentales”.

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Se comprometió también a “redoblar esfuerzos para responder con eficiencia y resultados concretos a la ciudadanía” y manifestó su intención de seguir impulsando la “capacitación permanente” del personal policial y la cooperación internacional contra el crimen organizado.

Mensaje a las familias de los secuestrados

El nuevo comandante de la Policía dio también un mensaje dirigido a las familias de las tres personas secuestradas por grupos armados en el norte del país cuya ubicación aún se desconoce: el suboficial de Policía Edelio Morínigo, secuestrado en 2014; el ganadero Félix Urbieta, raptado en 2016; y el exvicepresidente de la República Óscar Denis, con ubicación desconocida desde 2020.

“Les expreso la solidaridad de toda la Policía Nacional y el compromiso irrenunciable de esta comandancia”, dijo.

“Calles seguras”

Por su parte, el presidente Peña dijo que la designación del comisario Silguero como comandante de la Policía es “el inicio de una etapa de altísima responsabilidad” en la que el Gobierno le entrega “la custodia de la paz pública y la protección de los derechos de cada habitante de nuestro suelo”.

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“La ciudadanía nos exige calles seguras, instituciones transparentes y una Policía que sea el escudo del ciudadano honesto y el azote implacable del criminal, sin ninguna distinción”, dijo el mandatario, quien además se comprometió a “seguir impulsando la mejora de las condiciones de trabajo, el equipamiento tecnológico, el entrenamiento táctico y la dignificación del policía y su familia”.