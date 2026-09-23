Cambios en la Policía Nacional en medio de una acuciante ola de inseguridad

En plena escalada de inseguridad, fuentes del Ejecutivo señalaron que el comandante de la Policía Nacional César Silguero y el subcomandante Feliciano Martínez cuyos cargos dependen directamente del presidente Santiago Peña continuarán en sus cargos. En tanto, seis comisarios generales directores de la promoción 1993 pasarán a retiro.

Esta decisión permitirá que oficiales de las siguientes promociones sean ascendidos para cubrir los cargos vacantes en la Dirección General de Prevención y Seguridad Ciudadana, Dirección General de Investigación Criminal, Dirección General de Inteligencia, Dirección General de Talento Humano, Dirección General de Instituto Superior de Educación Policial, Dirección General de Justicia Policial.

Por su parte, las direcciones generales de Sanidad y Administración y Finanzas ya están ocupadas en forma interina por oficiales menos antiguos.

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La movida también va a causar cambios en todas las direcciones departamentales y en algunas comisaría claves del país, y las demás unidades que componen el organigrama de la Policía Nacional.

Se supone que, con los nombramientos y los cambios de hombres que esto va a generar, los responsables de la institución policial van a buscar mejorar la seguridad ciudadana, reducir los asaltos y robos, tratar de menguar la producción el tráfico de drogas y en algún momento honrar la promesas “chau chespi” que hizo el presidente Santiago Peña cuando asumió el poder.

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Atentado a tiros contra candidato a la intendencia de Ypané

Mientras tanto, el crimen organizado controla las calles del país. Poco después de la medianoche de este miércoles, el candidato colorado a la intendencia de Ypané Gerardo Santiago Fariña Saavedras (43), fue atacado a tiros cuando llegaba solo a su casa ubicada en una zona descampada, frente la fábrica de Cervepar del referido municipio. De milagro el hombre resultó ileso.

Minutos antes Fariña estaba en una reunión, tras la cual se dirigió a su viviendo al mando mando de su camioneta Mitsubishi L200 roja. Metros antes de llegar a su destino, la víctima, quien iba con las ventanillas cerradas y revisando su celular vio un par de destellos hacia el frente, luego sintió los impactos de las balas en el parabrisas.

El político colorado relató que, en medio del susto, intentó acelerar, pero terminó en la cuneta de la angosta calle. Allí se hizo del muerto por un par de minutos hasta que finalmente se dio cuenta de que el peligro había pasado.

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Ya en horas de la mañana, los investigadores confirmaron que el vehículo de la víctima presentaba dos impactos de bala en el parabrisas, uno de refilón y el otro que ingresó y fue a parar al marco de la puerta del acompañante, de donde fue recuperado el proyectil.

Esto hace pensar que el tirador estaba hacia el lado izquierdo, que aparentemente usó un revólver calibre 32 o 38 y que escapó del lugar luego de efectuar los dos disparos.

Proliferan los asaltos en todo el país

Casi a la misma hora que intentaron matar a balazos al candidato Fariña en Ypané, en el barrio Herrera de Asunción, una banda de maleantes irrumpió en el interior de la joyería Vio Gold, ubicada sobre la calle Eusebio Lillo casi Bélgica.

Los maleantes ingresaron hasta las oficinas administrativas, donde encontraron la caja fuerte que lograron violentar para sustraer dinero en efectivo y una importante cantidad de joyas valuadas en unos G. 500.000.000, con las que escaparon del lugar.

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Unos días antes, en la tarde del viernes 18 de septiembre un grupo de maleantes vestidos con uniformes de la Policía Nacional asaltó, sobre la calle Cusmanich casi Teniente Rómulo Ríos, barrio Las Mercedes de Asunción, al cambista Cesar Andrés Saldívar Benegas (23), quien estaba llegando a su casa.

El hombre fue reducido a punta de armas por los falsos uniformados, quienes lo despojaron de un bolso que contenía US$ 15.000. Horas antes, la víctima aparentemente retiró unos US$ 100.000 de un banco ubicado en el centro de Asunción; sin embargo, afortunadamente, antes de llegar a su vivienda fue pagando algunas deudas, por lo que solo le quedaba el monto señalado.

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En la mañana del sábado, un grupo de maleantes tomó por asalto la residencia del comerciante brasileño Jairo Luis Barcelos (47), en el distrito de Tomás Romero Pereira, en el departamento de Itapúa.

La víctima fue reducida a punta de arma y luego obligada a entregar una importante suma de dinero, producto de la recaudación de su empresa durante la semana. Sin embargo, en el momento en que los criminales se disponían a escapar, llegaron al sitio agentes de la comisaría jurisdiccional, quienes se enfrentaron a tiros con los delincuentes.

Luego de una persecución de varios kilómetros bajo una intensa lluvia, uno de los sospechosos identificado como Walter Eliezer Vera Aquino (21) fue detenido y se recuperó la camioneta; el otro implicado logró escapar con el dinero.

Con uniformes de la Policía Nacional, asaltantes buscan dinero de Prosegur

Por otro lado, que en la noche del domingo último, al menos cinco criminales, también vestidos de policías, asaltaron una vivienda en la fracción El Trébol, en el kilómetro 18 lado Monday de la ruta PY02, distrito de Minga Guazú.

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La víctima, Alberto Fernández (43), fue despojada de unos G. 15.000.000 y 5.000 reales.

Según los datos, los delincuentes ingresaron a la propiedad en busca de parte del dinero que las víctimas supuestamente habían recogido del avión de Prosegur que cayó en la zona con un enorme cargamento de dinero el pasado 18 de abril.

Hasta el momento, todos estos hechos siguen impunes ante una Policía cuyos elementos ahora mismo están más preocupados con el cambio que se avecina y por la suerte que le va a tocar a cada uno de los jefes con la nueva cúpula, antes que dar solución y respuesta a una ciudadanía agobiada por la criminalidad.