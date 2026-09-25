Buscan a dos jóvenes desaparecidos en Encarnación y San Lorenzo

Las autoridades del Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, dependiente de la Policía Nacional del Paraguay y con el respaldo de la Alerta Mafe, emitieron un llamado de urgencia para localizar a dos personas de 23 años desaparecidas en distintos puntos del país.

Se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato relevante.

El primer caso corresponde a Fidel Ramón Flores Vera, de 23 años, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 24 de septiembre.

De acuerdo con la información oficial, Fidel Ramón fue visto por última vez en una vivienda ubicada en el barrio Edelira km 28, Quinta Línea, de la ciudad de Encarnación.

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Al momento de su desaparición, vestía una campera de color azul, un pantalón jeans también de color azul y calzados deportivos de color gris.

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Fidel Ramón es descrito como una persona de contextura física delgada, estatura mediana, cutis trigueño y cabellos cortos de color castaño.

El segundo caso es el de Yenifer Beatriz Riveros Fariña, también de 23 años, quien fue vista por última vez el 18 de septiembre.

Según el reporte, Yenifer fue vista en la vía pública, sobre las calles Antena Cabañas y Celsa Speratti, en el barrio Santo Tomás de la ciudad de San Lorenzo.

Hasta el momento, se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición. Yenifer Beatriz es de contextura física robusta, estatura alta, cutis morocho y cabello de color.

Cualquier información que pueda ayudar a dar con su ubicación debe ser comunicada de inmediato a través de los números de emergencia 911, el 130, o directamente al teléfono (0986) 760-083.