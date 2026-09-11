Caso Mafe: ministro de Niñez urge revisar la ley penal juvenil y cuestiona la pena máxima

El principal sospechoso del asesinato de María Fernanda Benítez, quien era adolescente al momento del crimen, fue condenado a ocho años de medida privativa de libertad, la máxima solicitada por el Ministerio Público.

Sobre esta condena, el ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, manifestó que se podrían realizar algunas revisiones legislativas, atendiendo que un muchacho que está a pasos de cumplir 18, comete un crimen tan atroz y recibe una condena muy baja.

Desde los 14 hasta los 17 años un adoescente viene con la responsabilidad penal. “Un adolescente a partir de los 14 años tiene responsabilidad penal, es reprochable. Si comete un hecho punible, tiene que ser procesado, pero en el sentido de que debe estar orientado más bien a la reeducación, pero este tipo de sucesos sacude toda la estructura del sistema”, indicó.

Seguido apuntó: “Pero que un adolescente de 17 años cometa un crimen de semejante naturaleza realmente va en contra de toda idea o teoría de reeducación. Cuando hablamos de quitarle la vida a otro adolescente por la violencia con la que lo lleva adelante, realmente son situaciones que obligan a repensar un poco y reflexionar nuestro marco normativo”.

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El ministro recordó que ahora la pena máxima es de 10 años, pero remarcó que no puede ser que por un mes de diferencia una persona pueda recibir 40 u 8 años de cárcel.

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“Yo entiendo que no tiene que ser una fórmula matemática de 17 años y 11 meses una penalidad y 18 años cambia. Debe interpretarse conforme a un análisis del nivel de comprensión de la conducta que está realizando esta persona”, finalizó.