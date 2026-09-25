Imputan a presunto integrante de banda por millonario asalto a vivienda de jueza

La investigación por los supuestos delitos de robo agravado y asociación criminal está encabezada por los fiscales Gabriel Segovia Villasanti y Zunilda Ocampos Marín y apunta a que el acusado, Roberto Ramón Martínez Insfrán (29), habría participado del atraco ocurrido durante la madrugada del 23 de diciembre de 2024, entre las 01:24 y las 01:30.

De acuerdo con la carpeta fiscal, el hombre habría ingresado al domicilio junto con Ubaldo Báez Ramírez, Marcelo Vicente Venialgo y Edgar Sosa Gadea.

El inmueble pertenece a la jueza Ivete Welter de Troes, vicepresidenta de la Sexta Circunscripción Judicial de Alto Paraná, y a su esposo, el empresario del rubro lácteos Wolnei Aloisio Troes Canal.

Los asaltantes habrían forzado una de las puertas de acceso y reducido a los ocupantes mediante el uso de la fuerza desmedida, haciéndose pasar como agentes policiales.

Durante el atraco, la banda criminal robó G. 810 millones y 2.000 reales, dinero que estaba guardado en dos mochilas. Una de ellas contenía G. 620 millones, mientras que en la otra había G. 70 millones y 2.000 reales.

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También fueron sustraídas cajas que contenían monedas de G. 500 y G. 1.000, cuatro cartones con billetes de diferentes denominaciones, además de joyas, una escopeta calibre 12 y el DVR correspondiente al sistema de circuito cerrado.

Según la Fiscalía, los delincuentes utilizaron además un inhibidor de señales equipado con 14 antenas, con el objetivo de impedir que las víctimas pudieran comunicarse y solicitar auxilio durante el asalto.

Otros ya tienen condena

El Ministerio Público sostiene que el ahora imputado habría formado parte del grupo que ingresó al domicilio y ejecutó directamente el robo. Los otros tres presuntos participantes ya fueron juzgados y condenados por su vinculación con el hecho.

Ubaldo Báez Ramírez fue condenado a 22 años y 6 meses de prisión, además de 10 años de medida de seguridad. En tanto, Marcelo Vicente Venialgo y Edgar Sosa Gadea recibieron condenas de 20 años de cárcel y cinco años de medida de seguridad cada uno.

El sospechoso permanece privado de libertad en Foz de Yguazú, Brasil, desde la semana pasada, y cuenta con una orden de detención vigente en Paraguay. La situación fue comunicada mediante el Comando Tripartito.

Ante este escenario, los fiscales solicitaron al Juzgado Penal de Garantías que declare la rebeldía del imputado, disponga el inicio del procedimiento y ordene su prisión preventiva una vez que sea entregado a las autoridades paraguayas.

El joven también cuenta con una orden de captura vigente en Paraguay, relacionada al asalto fatal a la firma Xtreme.