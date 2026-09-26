Incendio destruye barco turístico en zona del Pantanal

“Bakkana” se denomina la embarcación que fue totalmente consumida por las grandes llamas de fuego, tras el incendio registrado este sábado, alrededor de las 10:30, en la zona denominada Riacho Manuela, a unos 15 kilómetros aguas abajo de Fuerte Olimpo, según informó el prefecto de Zona, capitán de Fragata Rodrigo Galeano.

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La embarcación partió el pasado jueves desde el puerto María, en la zona de Carmelo Peralta, llevando en su interior a 29 personas, de las cuales 18 eran turistas, todos de origen menonita del Chaco Central. Los 11 restantes eran tripulantes.

El destino final de la embarcación era la zona conocida como Navileque, ubicada a unos 80 kilómetros aguas arriba de Fuerte Olimpo, según mencionó el uniformado. Sin embargo, como es habitual en esta clase de barcos turísticos, la embarcación se detiene constantemente a un costado de la orilla para permitir que los turistas puedan realizar actividades de pesca en lanchas menores, acompañados de los guías.

Incendio

En el momento de ocurrir el siniestro, la embarcación se encontraba amarrada en la orilla, del lado paraguayo, en el sitio conocido como Riacho Manuela, a 680 kilómetros de la capital del país. En tanto, los turistas, acompañados de los baqueanos, se encontraban pescando en diferentes lanchas con motores fuera de borda.

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El militar dijo que el dueño de la embarcación, Elvio Duarte, manifestó que el fuego se inició en la cocina, probablemente a causa de una fuga de gas en una de las mangueras. Esto hizo que las llamas se propagaran rápidamente por toda la embarcación, favorecidas además por las reservas de nafta que se tenían para las lanchas.

Los pocos tripulantes que se encontraban a bordo tuvieron que abandonar la embarcación debido a que las llamas tomaron proporciones inmensas. Galeano señaló que una embarcación de gran porte que pasaba por el lugar intentó ayudar para apagar el fuego, pero, lastimosamente, ya nada se pudo hacer.

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En pocos minutos, el fuego destruyó todo lo que antes era la embarcación. Los turistas, al igual que los tripulantes, quedaron prácticamente con las ropas puestas, pues todas sus pertenencias fueron devoradas por el incendio.

Ya en horas de la tarde, el capitán Galeano informó que lo que quedaba de la embarcación “Bakkana”, con matrícula 2586, estaba siendo tragado por el río, principalmente la estructura de la popa.

Finalmente, el uniformado mencionó que todos los turistas y tripulantes fueron trasladados hasta la zona de Carmelo Peralta, primeramente para ser inspeccionados en el puesto de salud y luego realizar la denuncia correspondiente por la pérdida de sus pertenencias, especialmente sus documentos.