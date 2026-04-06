Video: joven herido con machetillo; turba ataca bomberos y comisaría en San Roque González

La víctima, Carlos Ramón Valdez González, paraguayo, soltero, 28 años, domiciliado en el barrio Virgen del Rosario, sufrió la lesión por un arma blanca tipo machetillo. El supuesto autor, su vecino Dionisio Daniel González Sánchez, soltero, 25 años, del mismo barrio, se refugió en la Oficina de Guardia de la comisaría, donde fue aprehendido. Se desconoce el motivo que originó el hecho.

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El incidente fue reportado por Ernan Rodrigo Gómez Olazar, paraguayo, soltero, 19 años, y Nelson Darío Morínigo Rodríguez, paraguayo, soltero, 27 años, quienes persiguieron al supuesto autor hasta la comisaría.

Tras el hecho, una turba atacó el cuartel de bomberos, golpeando el portón y exigiendo la salida de los efectivos. De manera similar, los policías de la comisaría enfrentaron a un grupo violento que persiguió al supuesto agresor a quien querían linchar, pero finalmente quedó detenido.

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El detenido González Sánchez entregó un machetillo de aproximadamente 41 centímetros de largo, con mango de metal, al personal de bomberos a cargo del comandante Giménez.

Los bomberos encontraron al herido tendido en el suelo, comprimiendo la herida en el rostro y parte de la oreja izquierda con una remera. Inicialmente se negó a recibir asistencia, pero luego accedió y fue atendido en el centro de salud local, y posteriormente trasladado al Hospital Regional de Paraguarí.

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La lesión no revestía gravedad y el joven recibió el alta médica. En el hecho intervino el Ministerio Público de Carapeguá.