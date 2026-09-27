Itá Enramada: atrapan a dos adolescentes en pleno asalto a un chofer de Bolt

De acuerdo con el relato de los efectivos de la comisaría 13ª de Asunción, en la tarde del pasado martes ambos sospechosos, de 15 y 16 años, abordaron un automóvil Toyota Platz celeste, con matrícula BOT 558 de la plataforma Bolt que estaba al mando de un ciudadano peruano.

Tras avanzar un par de cuadras, uno de los maleantes sacó el revólver que portaba y obligó el trabajador a detener la marcha en una zona sin mucho tránsito.

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Luego, a punta de arma, despojaron al chofer de todo el dinero que tenía en sus bolsillos -producto de los viajes que había efectuado hasta ese momento- le quitaron el teléfono celular y finalmente, lo bajaron del vehículo para darse a la fuga en él.

Tras robar vehículo en Itá Enramada, ejecutaron otro asalto

Un par de horas después, los mismos delincuentes, a bordo del automóvil Platz que habían robado, asaltaron una sucursal de la cadena de supermercados Biggie, ubicada en la esquina de la avenida Pozo Favorito y Teniente Buzarquis, barrio Pettirossi, en Asunción.

En el sitio efectuaron disparos y redujeron a golpes al guardia Juan Alberto Acosta Méndez (49) y a las cajeras Larissa Cuba (24) y Luz Pavón (21). Posteriormente, sustrajeron la suma de G. 2.215.000 de una de las cajas registradoras, también se llevaron varias botellas de whisky, cigarrillos electrónicos y otras mercaderías por un monto que supera los G. 600.000.

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Los adolescentes cargaron todo lo robado en una bolsa de hule y escaparon del sitio a bordo del automóvil Toyota Platz celeste. Tomaron la avenida Próceres de Mayo, luego la avenida Fernando de la Mora, el Acceso Sur y finalmente se refugiaron en un reservado de la ciudad de Ñemby, donde abandonaron el vehículo, que luego fue recuperado por los agentes de la comisaría 13ª de Asunción.

Emboscada policial frena la racha de asaltos en Asunción

Ante esta situación el jefe de la comisaría 13ª de Asunción, comisario principal Gustavo Errecarte, planificó toda una operación con un grupo de oficiales a su cargo.

En primer lugar, trabajaron para identificar a los dos asaltantes y posteriormente comenzaron a cubrir todos los sectores del barrio, pues tenían la sospecha de que ambos sospechosos iban volver a golpear en ese sector de la capital.

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Después de cuatro días de vigilancia y patrullaje a cargo de agentes vestidos de civil, finalmente en la tarde del sábado el trabajo dio resultados: sorprendieron a los delincuentes en el momento exacto en que asaltaban a otro chofer de Bolt, identificado como Fabio Ayala (39), quien estaba al mando de un automóvil Toyota Allion gris con chapa AAZN 932.

Del poder de los sospechosos se incautaron ropas, calzados, gorras y un par de celulares en cuya memoria se encontraron fotografías que los mismos maleantes sacaron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en la habitación del motel de Ñemby.

En las imágenes se ve a los adolescentes con el dinero, las botellas de whisky y todo lo robado del local de Biggie y el arma que usaron en ese momento y que tenían cuando fueron detenidos por los agentes de la comisaría 13ª del barrio Itá Enramada de Asunción.