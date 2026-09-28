Crimen en Eusebio Ayala: víctimas fueron chocadas por atacantes, según Policía

La Policía Nacional continúa con sus investigaciones por un crimen registrado en Eusebio Ayala, departamento de Cordillera, aunque esta aún se encuentra en una etapa “incipiente”, según precisó la comisario Sonia Cáceres, jefa de prevención del mencionado departamento.

Según la uniformada, la víctima fatal estuvo compartiendo en una “jineteada” con los sospechosos, un hecho que incluso estaría registrado en un video en vivo en la red social Facebook. Además, en el evento también estaban la expareja de la persona fallecida y sus familiares, quienes relataron una versión sobre un altercado previo con los atacantes.

Sobre el hecho, Cáceres detalló que las víctimas fueron interceptadas a pocas cuadras de su vivienda en las inmediaciones del cementerio y según un video al que accedieron los investigadores, los agresores las chocaron mientras iban en motocicleta, lo que provocó la caída de ambas a la vía pública antes del fatal ataque.

Asimismo, citó que mediante una inspección preliminar de la víctima fatal se detectaron tres heridas de arma de fuego, una herida de arma blanca en el rostro y escoriaciones provocadas tras caer de la moto. Tras los procedimientos iniciales, su cuerpo será derivado a la morgue judicial de Asunción.

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Víctima fatal y mujer gravemente herida

Las víctimas fueron identificadas como Rebeca Martínez Aricaye (28, víctima fatal), que contaba con antecedentes penales por infracción a la Ley 1340/88 de drogas, y Carolina Raquel Aguilar (32), quien lucha por su vida. Las mujeres fueron interceptadas por una Toyota Fortuner blanca ocupada por tres hombres con chalecos.

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Sobre la sobreviviente, la comisario confirmó que presenta una herida de arma de fuego en la cabeza con orificio de entrada, pero no de salida. Ante su estado de pronóstico reservado, se dispuso su traslado al Hospital del Trauma.

Por su parte, la fiscala Norma Salinas, a cargo de la Unidad N° 1 de Eusebio Ayala, afirmó que el ataque contra las dos mujeres fue cometido con un nivel de “ensañamiento” y catalogó el hecho preliminarmente como feminicidio e intento de feminicidio.

“Realmente amanecimos con una desgracia en Eusebio Ayala. Encontramos dos cuerpos, pero una de ellas está ahora intubada. Es un feminicidio el hecho”, mencionó como una hipótesis la representante del Ministerio Público.

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