Homicidio en Luque: muere tras ser herido en el cuello durante presunta riña

Fernando Paúl Martínez Ferreira (33) falleció en un presunto homicidio esta madrugada. El suceso derivó de una riña registrada en el barrio Yukyry de la ciudad de Luque, donde la víctima sufrió una herida cortante a la altura del cuello, lado izquierdo, que le provocó el deceso en un centro asistencial.

De acuerdo con las manifestaciones del oficial Mario León, perteneciente a la Comisaría 38ª de Yukyry, la alerta ingresó tras recibirse el reporte del altercado. “Tenemos hasta el momento la información de un hecho de riña entre adictos, el cual lamentablemente uno de ellos sufrió un corte a la altura del cuello lado izquierdo que le causó la muerte ya llegando acá en el hospital”, detalló el interviniente.

Pese a llegar con signos de vida y ser sometido a maniobras de reanimación por el cuerpo médico, el afectado no resistió la gravedad de la lesión y se confirmó su fallecimiento en el hospital.

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Víctima señaló a su presunto agresor

Las primeras pesquisas indican que Martínez Ferreira se encontraba consciente al momento de ser auxiliado por sus familiares. En esos instantes previos a su deceso, logró proporcionar el nombre del principal sospechoso del ataque.

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“Según familiares sí, le sindicó a una persona de nombre tal Adrián, que fue el autor del hecho antes que fallezca”, confirmó el oficial León.

Ante esto, efectivos del Departamento de Investigaciones despliegan operativos en la zona para lograr la localización y detención del encausado.

Supuesta arma empleada e hipótesis del crimen

Las primeras indagaciones señalan que el arma empleada en el ataque habría sido el cuello roto de una botella de vidrio, aunque los peritos aún prevén constituirse en la escena del crimen para verificar los elementos utilizados.

“Supuestamente le hirió con una botella rota a la altura del cuello, eso es lo que estamos manejando hasta ahora. Todavía no sabemos con certeza cuál fue el arma porque todavía no nos constituimos hasta el lugar del hecho”, refirió el uniformado.

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Respecto al móvil de la riña, los investigadores manejan diversas hipótesis, que van desde desacuerdos personales hasta disputas por motivos pasionales. “Hay varias hipótesis. Algunos dicen que es por problema de pollera, otros que supuestamente entre ellos no se aguantaban”, señaló.

Asimismo, las autoridades confirmaron que tanto la víctima fatal como el principal sospechoso cuentan con varios antecedentes penales.