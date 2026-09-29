Policiales
29 de septiembre de 2026 a la - 10:25

Un detenido con arma, municiones y vehículo blindado durante un operativo en Pedro Juan Caballero.

Presencia de efectivos policiales en una de las viviendas allanadas en Pedro Juan Caballero.
Presencia de efectivos policiales en una de las viviendas allanadas en Pedro Juan Caballero.

Un operativo de búsqueda del supuesto capo narco Marciano Denis en Pedro Juan Caballero, derivó en la detención de un extranjero y algunas incautaciones, según un informe policial.

Por Eder Rivas
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Agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado de la capital del país, realizaron 7 allanamientos en Pedro Juan Caballero en la búsqueda del prófugo Marciano Denis.

La serie de intervenciones se dio en viviendas que pertenecerían al supuesto capo narco y personas de su entorno, según fuentes de la mencionada repartición policial, con el propósito de capturar al mismo y desmantelar una banda dedicada al tráfico de drogas, armas y vehículos.

Un vehículo blindado fue incautado durante un operativo en Pedro Juan Caballero.
Un vehículo blindado fue incautado en un operativo realizado en Pedro Juan Caballero.

Un detenido con vehículo blindado, arma y droga

Durante el operativo, se procedió a la detención de Wesley Galvão, de 32 años y de su poder se incautó una pistola calibre 9 mm, además de municiones y 432 gramos de marihuana, según un informe policial.

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Los intervinientes también informaron que incautaron un vehículo blindado, varios manuscritos dirigidos a Marciano Denis, dinero en efectivo, celulares, entre otros elementos que serán sometidos a pericia en el marco de la investigación.