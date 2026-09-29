Un detenido con arma, municiones y vehículo blindado durante un operativo en Pedro Juan Caballero.

Agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado de la capital del país, realizaron 7 allanamientos en Pedro Juan Caballero en la búsqueda del prófugo Marciano Denis.

La serie de intervenciones se dio en viviendas que pertenecerían al supuesto capo narco y personas de su entorno, según fuentes de la mencionada repartición policial, con el propósito de capturar al mismo y desmantelar una banda dedicada al tráfico de drogas, armas y vehículos.

Un detenido con vehículo blindado, arma y droga

Durante el operativo, se procedió a la detención de Wesley Galvão, de 32 años y de su poder se incautó una pistola calibre 9 mm, además de municiones y 432 gramos de marihuana, según un informe policial.

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Los intervinientes también informaron que incautaron un vehículo blindado, varios manuscritos dirigidos a Marciano Denis, dinero en efectivo, celulares, entre otros elementos que serán sometidos a pericia en el marco de la investigación.