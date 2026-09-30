Cae presunto miembro del Comando Vermelho con armas en Capitán Bado

Agentes de la oficina de Pedro Juan Caballero, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), realizaron dos allanamientos, uno en Karapaí y otro en la colonia Cristino Potrero, del distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay.

Durante el operativo, fue capturado un brasileño identificado como Aldair Ovelar, quien pertenecería a la facción criminal Comando Vermelho, según la fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel.

Sobre el extranjero, pesaba una orden de captura internacional por narcotráfico, asociación criminal y violación de la Ley de Armas, todos delitos cometidos en el vecino país, según los intervinientes, en base a un informe brindado por la Policía Federal.

La representante del Ministerio Público indicó que otros dos ciudadanos paraguayos identificados también fueron aprehendidos. Los mismos fueron identificados como Isidro Bernal Vera y Reinaldo Rojas, según Coronel.

Varias armas y camioneta incautadas

De acuerdo con lo detallado por la fiscala interviniente, del poder de los detenidos se incautaron dos pistolas, una escopeta calibre 12 y un rifle. Además, fueron incautadas una camioneta Fiat Toro y una motocicleta, ambos vehículos robados.

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