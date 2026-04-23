Persisten “bromas” de tiroteo en escuelas: control de mochilas, por tiempo indefinido

La comunidad educativa se encuentra en estado de máxima alerta tras una preocupante seguidilla de amenazas de ataques armados que ha afectado a diversas instituciones entre la semana pasada y la actual.

Según las primeras investigaciones, estos incidentes no serían hechos aislados, sino que formarían parte de un peligroso reto viral difundido a través de la plataforma TikTok, una modalidad que ya ha puesto en jaque la seguridad escolar en países vecinos como Argentina y Chile.

Uno de los focos de tensión se registró en la Escuela Nacional Primer Presidente. La alarma se encendió el jueves pasado, cuando una amenaza de tiroteo obligó a las autoridades a suspender las clases durante la jornada del viernes para resguardar la integridad de los alumnos y el personal.

Sin embargo, a inicios de esta semana, circuló una nueva advertencia fijada para el miércoles 22 de abril. En esta ocasión, la institución logró desactivar la crisis a tiempo.

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“Esto volvió a ocurrir, apareció una amenaza para el día 22 de abril, pero como detecté y supe quién lo hizo, hablamos con los padres y no hubo necesidad de volver a generar pánico entre las familias”, explicó Estela Mari Ramírez, directora de la institución.

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A pesar de que el responsable del mensaje fue identificado como un alumno que realizaba una broma, un grupo de estudiantes encontró una bala calibre 22 en el suelo del establecimiento.

Actualmente, las clases se desarrollan con normalidad, pero bajo un estricto régimen de control. La dirección confirmó que se mantendrá de forma indefinida la revisión de mochilas en el acceso principal antes de que los estudiantes ingresen a las aulas.