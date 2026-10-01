Condenan a 37 años de cárcel a hombre por feminicidio y desmembramiento de una mujer en San Pedro

La condena fue obtenida mediante la investigación y acusación de la fiscala Nélida Orihuela, quien llevó adelante el proceso contra Escobar Leiva por el crimen que conmocionó a la comunidad de San Pablo en marzo de 2025.

El caso salió a la luz el 9 de marzo del año pasado, cuando efectivos policiales reportaron el hallazgo de restos humanos desmembrados en el río Jejuí. Los primeros datos de la investigación apuntaron a que pertenecerían a María Enciso, de 33 años, madre de cinco hijos, quien había sido denunciada como desaparecida.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la mujer había sido vista por última vez el viernes 7 de marzo, cerca de las 21:00, cuando salió de su vivienda tras recibir una llamada telefónica. Al no regresar ni establecer contacto con sus familiares, su desaparición fue denunciada ante la Comisaría 9ª de San Pablo.

El hallazgo se produjo aproximadamente a las 13:45, a unos 1.000 metros aguas abajo del puente sobre el río Jejuí, luego de que un pescador alertara sobre la presencia de restos humanos en el cauce.

Los informes policiales de aquella intervención describieron restos corporales severamente mutilados, entre ellos un miembro superior derecho, la caja torácica sin órganos internos ni glándulas mamarias y los miembros inferiores unidos a la pelvis.

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Durante la investigación, Diosnel Escobar Leiva, entonces de 38 años y expareja de la víctima, fue señalado como principal sospechoso y detenido. Posteriormente, la Fiscalía formuló la acusación por feminicidio que derivó en la condena dictada por el Tribunal de Sentencia.

La resolución judicial impone una pena total de 37 años, en uno de los casos de feminicidio que tuvo fuerte repercusión en el departamento de San Pedro por las circunstancias del crimen y el hallazgo de los restos en el río Jejuí.