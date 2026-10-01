Imputan a detenidos durante un operativo antidrogas en Karapaí

La fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel, informó que formuló imputación por tenencia, plantación y tráfico de drogas y pidió cárcel para los dos detenidos en la ciudad de Karapaí, de este departamento.
Los afectados por la acción penal son Isidro Bernal Vera y Reinaldo Rojas, quienes eran responsables de la custodia de la producción de marihuana detectada por la Senad en la zona, según informe del ente antidrogas.
¿Cómo fue la captura de los procesados?
Agentes de la oficina de Pedro Juan Caballero, de la Senad, realizaron dos allanamientos simultáneos, uno en Capitán Bado, donde capturaron a un brasileño, supuesto miembro del grupo Comando Vermelho, y otro en Karapaí.
Durante la intervención en Karapaí, se detectaron más de 1.000 plantines de marihuana en etapa de crecimiento, 26 kilos de semillas de la variedad Skunk del estupefaciente y 116 kilos de marihuana picada.
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Otras evidencias, como garrafas de gas butano, sembradoras y armas de fuego, también fueron incautadas por los intervinientes, y los hoy procesados eran los encargados de la custodia, según el reporte oficial sobre los procedimientos.