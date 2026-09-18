Incautan armas y rescatan a paraguayos en estancia de un político investigado por vínculos con el PCC

El allanamiento se produjo en la estancia Fazenda Karla Sophia 2, situada a orillas de uno de los brazos del río Paraguay, en las coordenadas 21° 57′ 02″ S, 57° 54′ 60″ W, en línea recta a 28 kilómetros al sur de la ciudad de Porto Murtinho, en el estado de Mato Grosso del Sur, Brasil.

Porto Murtinho queda frente al distrito paraguayo de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay. El establecimiento intervenido queda en línea recta a 23 kilómetros al norte de la localidad paraguaya de Vallemí, departamento de Concepción.

Según una publicación del portal de noticias Globo de Brasil, “la Policía Federal incautó 14 armas de alto calibre y rescató a 23 trabajadores que se encontraban en condiciones análogas a la esclavitud en una granja en Porto Murtinho (MS), perteneciente al candidato a diputado federal por Mato Grosso del Sur, Aparecido Carlos Bernardo (União), conocido como Carlos da UCP”.

La nota añade que “se movilizaron agentes en helicóptero y vehículos, que recorrieron caminos rurales del municipio”.

“Es cierto que los trabajadores no están registrados, pero es decisión suya; no quieren estarlo. Siguen trabajando allí”, respondió el dueño de la estancia al citado medio de prensa. Sobre las armas de fuego encontradas, contestó que su uso en la región en “común”.

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Aparecido Carlos Bernardo declaró también que el allanamiento es fruto de una persecución política y se quejó de que está sufriendo una injusticia.

Su perfil político

El portal informativo brasileño publica una especie de perfil del político cuya estancia fue intervenida.

“Carlos da UCP, candidato a diputado federal por Mato Grosso del Sur por União Brasil, es el fundador y director general de la Universidad Interamericana (UCP) en Pedro Juan Caballero”, dice el material, aunque el nombre de la universidad es en realidad Universidad Central del Paraguay (UCP).

“En la declaración presentada ante el Tribunal Electoral para las elecciones de 2026, declaró un patrimonio aproximado de R$ 28,72 millones”. Este monto equivale a unos G. 33.889 millones o aproximadamente US$ 6 millones.

“En 2022, Carlos también intentó presentarse como candidato a un escaño en la Cámara de Diputados, pero su candidatura fue rechazada por el Tribunal Electoral”, sigue la explicación.

“En 2024, Carlos da UCP regresó a la escena política para postularse a la Alcaldía de Ponta Porã, pero no resultó elegido. Además de la educación y la política, participa en sectores como la ganadería, el transporte y otros negocios”, describe el material periodístico.

Sus participaciones en Paraguay

El político colorado Aparecido Carlos Bernardo, efectivamente, sería aún dueño de la Universidad Central del Paraguay (UCP), que funciona principalmente en la ciudad de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay.

En tal carácter, Aparecido Carlos Bernardo se hizo conocido después de que el 23 de marzo de 2021 fueran capturados 14 miembros del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC) que estaban de “asamblea” en el predio de una seccional colorada de Pedro Juan Caballero.

Resulta que el líder de ese grupo, Weslley Neres dos Santos, alias Bebeção, quien de hecho pretendía quedar como patrón de la frontera, usaba en esa época un carnet que lo identificaba supuestamente como estudiante de Medicina de la universidad privada perteneciente al menos en esa época a Aparecido Carlos Bernardo.

Las propias autoridades brasileñas informaron cuando eso que tenían las sospechas de que dicha universidad era usada como fachada por los miembros del PCC para disimular su estadía en la frontera.

El empresario, en tanto, rechazó las insinuaciones de las autoridades de su país y culpó a un abogado y a su exesposa.

El nombre de Aparecido Carlos Bernardo volvió a aparecer en nuestro país luego de la muerte del diputado Eulalio Gomes, más conocido como Lalo Gomes, ocurrida el 19 de agosto de 2024 en Pedro Juan Caballero.

Entre los chats de Lalo Gomes se encontró una conversación de este con Teresa Rojas, ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

En ella, el diputado gestionó ante la ministra la adjudicación en alquiler de la estancia Cristo Rey de Pedro Juan Caballero, que pertenecía al mega narco Jarvis Chimenes Pavão y que fue incautada en 2023 en la operación Pavo Real 1.

El establecimiento, efectivamente, fue entregado bajo contrato de arrendamiento a un amigo de Lalo Gomes, que resultó ser justamente el político brasileño Aparecido Carlos Bernardo, quien a su vez rebautizó la finca como Estancia Karla Sophia, el mismo nombre de la propiedad intervenida ahora por la Policía Federal en Porto Murtinho.

La estancia Karla Sophia de Pedro Juan Caballero, cuando aún se llamaba estancia Cristo Rey, fue escenario de un feroz procedimiento policial en 2017, cuando resultaron capturados en el lugar 14 miembros del PCC que habían ejecutado ese año un asalto contra un convoy de la empresa de seguridad Yrendagüe SA, en Montelindo, Chaco.

La estancia Karla Sophia arrendada actualmente por Aparecido Carlos Bernardo, pero sujeta aún bajo el control de Senabico, pertenecía antes de eso a Jarvis Chimenes Pavão, quien por su lado recibió la propiedad como parte de pago por una deuda de parte del narcotraficante ya fallecido Clemencio González Giménez, alias Gringo González.