Detienen en Nanawa a dos hermanos con camioneta robada en Encarnación

Tras el hallazgo del vehículo en Nanawa, en un principio hasta hubo sospechas de que podría ser la camioneta utilizada en la madrugada del lunes pasado para tomar de rehenes a Rebeca Martínez Aricayé (28) y a su amiga Carolina Raquel Aguilar (32) en la ciudad de Eusebio Ayala, en el departamento de la Cordillera.

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Las dos víctimas fueron encontradas horas después frente a la cruz mayor del cementerio local. Rebeca estaba muerta con dos balazos en la cabeza, mientras que su amiga Carolina, también con una herida de bala en la cabeza logró sobrevivir y hasta ahora sigue luchando por su vida en el Hospital de Trauma.

Sin embargo, luego de verificar la camioneta y constatar que contaba con algunos accesorios que no observados en el vehículo de los asesinos y que este vehículo tampoco presentaba rastros de golpes en la parte frontal derecho, los agentes descartaron la hipótesis inicial.

Los dos hombres detenidos cuando abandonaban la propiedad allanada por agentes del Departamento Control de Automotores fueron identificados como Bryan José Trigo (24) y su pariente Diego Alberto Noguera Trigo (38).

Detenidos en Nanawa ofrecían en venta camioneta robada en Encarnación

Según los investigadores, la camioneta que fue localizada en el sitio es una Toyota Fortuner blanca, que fue denunciada como robada el 1 de septiembre de este año en la ciudad de Encarnación. El lujoso vehículo pertenece a la empresa Cedrela SA. dedicada a la prestación de servicios para maquinarias agrícolas.

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De acuerdo con el relato de los mismos investigadores, el vehículo fue ubicado cuando los Trigo -ahora detenidos- lo estaban ofreciendo en el mercado negro a personas con sufiente contacto para remarcar el número de chasis y poder conseguir documentos autenticos de contenido falso y hasta matrícula apócrifas con cédula verde, igualmente falsa.

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Los dos oferentes tuvieron la mala suerte de que una de las personas a quienes intentaron vender la Fortuner robada era informante de los uniformados. En la noche del jueves, los agentes ya tenían ubicada y rodeada la propiedad.

Cuando en la mañana de hoy los dos sospechosos salieron de la casa fueron detenidos, luego se allanó la propiedad y se recuperó el vehículo. Para los agentes de Control de Automotores, los Trigo serían parte de la logística de la banda delictiva dedicada al robo de camionetas de alta gama.

Investigan conexión con prófugos por homicidio en Eusebio Ayala

Los exconvictos Junior Ramón Delvalle Almeida (30) y Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo (28), buscados como responsables del rapto y homicidio de Rebeca Martínez Aricayé y de dejar malherida a Carolina Raquel Aguilar, también se dedican al robo de camionetas de alta gama. Tampoco se descarta que esta banda de ladrones tenga alguna vinculación con los prófugos por el homicidio en Eusebio Ayala.