Lo que detalla la autopsia al conductor de plataforma asesinado en Luque

De acuerdo con las declaraciones del director de Medicina Legal del Ministerio Público, doctor Pablo Lemir, el deceso de Gustavo Antonio Benítez Acuña se produjo a consecuencia del impacto de bala que le atravesó el torso de un extremo a otro.

“Tenemos la causa de muerte: es un shock hipovolémico por una hemorragia masiva por una herida de arma de fuego. En este caso, la hemorragia es interna”, explicó el doctor Lemir sobre la causa principal del fallecimiento.

El forense detalló minuciosamente la trayectoria del proyectil dentro del cuerpo de la víctima. Según indicó, la bala ingresó entre el séptimo y el octavo espacio intercostal en la línea axilar posterior y salió entre el octavo y el noveno espacio intercostal en la línea axilar anterior del lado derecho.

“Es prácticamente horizontal el trayecto, con una leve desviación hacia abajo”, precisó el profesional médico.

Daños severos en órganos vitales

El impacto del proyectil provocó un daño irreversible en estructuras abdominales clave altamente vascularizadas.

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“Al atravesar todo el cuerpo, destruye el bazo y lacera el hígado. Y ambos órganos, ambas vísceras abdominales, son sumamente vasculares; es decir, tienen muchísima cantidad de flujo sanguíneo y eso provoca una hemorragia masiva interna a nivel del abdomen”, agregó el director de Medicina Legal.

Asimismo, la autopsia constató que la víctima presentaba acumulación de sangre en la cavidad torácica, detectándose “hemorragia en ambos campos pulmonares, pero sobre todo una gran hemorragia a nivel del abdomen”.

Además de la herida mortal producida por el arma de fuego, los análisis forenses detectaron evidencias de violencia física previa o simultánea al disparo. “Se observa una lesión contusa en la región frontal lateral izquierdo y una lesión contusa cortante en la región occipital y parietal derecha”, concluyó el doctor Lemir.

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Crónica de los acontecimientos

El fatal hecho ocurrió el jueves por la noche en el barrio Laurelty de Luque, donde el conductor de 40 años fue emboscado mientras iba al mando de su automóvil Toyota New Vitz. Según imágenes de circuito cerrado, una motocicleta se aproximó al vehículo y los ocupantes y el chofer del auto desencadenaron un forcejeo en el que el trabajador fue baleado.

Gravemente herido, este logró avanzar unos metros hasta terminar chocando contra una muralla, no sin antes manifestar a quienes intentaron auxiliarlo que había sido víctima de un intento de asalto.

En las grabaciones de circuito cerrado se ve a dos mujeres, que se presume eran pasajeras, que salen corriendo del automóvil tras el ataque de los ciclistas. Su identificación también será importante para aportar datos que permitan esclarecer el caso; mientras, la Policía Nacional y el Ministerio Público recopilan testimonios y más grabaciones.

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