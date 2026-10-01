Delincuentes armados roban moto a cobrador en zona límite Luque - Capiatá

Alrededor de las 23:00 del pasado martes, Alexis Bello fue abordado por cuatro motoasaltantes armados en los límites entre Capiatá y Luque, zona del puente “Arroyo Yukyry”.

Según comentó la víctima, los delincuentes eran cuatro total y se desplazaban en dos motocicletas que utilizaron para cerrarle el paso. Bajo amenazas con armas de fuego, los individuos le robaron su motocicleta de la marca Star que la utiliza diariamente, ya que es un cobrador.

Asimismo, el trabajador precisó que el lugar del hecho no cuenta con una iluminación adecuada, ya que igual con mejoras recientes en el alumbrado público, la zona aún es como “campo”. Además, precisó que el asalto ocurrió a cuatro cuadras de la subcomisaría tercera de Cañada San Rafael.

Tras el suceso, la víctima presentó la denuncia formal ante la Policía Nacional y durante el proceso, el personal policial informó al denunciante sobre otro robo de motocicleta bajo el mismo modus operandi en la zona al día siguiente, por lo que podría tratarse de las mismas personas.

Incluso, uno de los oficiales a cargo de la investigación mostró fotografías de los presuntos autores a la víctima, quien los reconoció de inmediato, por lo que ahora se aguarda una orden de allanamiento fiscal para dar con los sospechosos.

Lea más: Aprehenden a chófer de plataforma que aparentemente usaba auto alquilado para asaltos