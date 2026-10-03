Asunción, desbordada por el microtráfico pese a masivas incautaciones y detenciones

Los expertos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) confeccionaron un mapeo de los procedimientos efectuados en los 69 barrios que componen actualmente la capital de la República del Paraguay. Catorce de ellos aparecen como los más afectados por el microtráfico y, por ello, concentraron la mayor cantidad de allanamientos ejecutados por la institución.

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Los barrios más afectados por la distribución al menudeo de drogas, como crack, cocaína y marihuana, son los siguientes:

Itapytapunta

Sajonia

Tacumbú

Roberto L. Petit

Republicano

Bañado

Itá Enramada

Santa Ana

Silvio Pettirossi

Ricardo Brugada, más conocida como Chacarita

Tablada Nueva

Botánico

Zeballos Cue

Loma Pytã

Cada uno de estos operativos fue ejecutado sobre la base de denuncias de los vecinos, las cuales luego fueron confirmadas por trabajos de investigación y vigilancia de los agentes especiales, lo que permitió la detención de 107 sospechosos que fueron puestos a cargo del Ministerio Público.

Entre el 15 de agosto de 2023 y el 30 de septiembre de 2026 se incautaron 506.653 dosis de drogas diferenciadas en 426.622 dosis de crack o pasta base, 75.598 dosis de cocaína, 4.311 porciones de marihuana y 122 dosis de éxtasis. Estos datos corresponden a la base consolidada del Observatorio Paraguayo de Drogas (OPD).

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Dinero y vehículos incautados en allanamientos en Asunción

Los procedimientos también permitieron la incautación de los vehículos que eran utilizados por los narcos para operar en los barrios periféricos y el microcentro de la ciudad de Asunción.

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En el periodo mencionado se incautaron 18 vehículos, de los cuales 10 corresponden a automóviles, seis motocicletas, una camioneta y una furgoneta, también se requisaron G. 269.314.750, más US$ 882 y 500 pesos.

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También se incautaron 24 armas de fuego, 187 cartuchos, 99 proyectiles, dos cargadores, 43 balanzas (34 digitales y nueve analógicas o romanas) y 177 elementos de comunicación, entre otros objetos.

Operativos policiales contra el microtráfico a nivel nacional

Por otra parte, el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional elevó un informe de los operativos efectuados a nivel nacional en lo que va desde el 1 de enero de este año hasta este jueves 1 de octubre pasado, en el marco del combate al microtráfico.

Según el documento, los antidrogas de la Policía ejecutaron 659 allanamientos, en los que 43 personas resultaron demoradas, mientras que 440 fueron detenidas, 293 hombres y 147 mujeres.

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Igualmente, se incautaron 133 kilos de clorhidrato de cocaína, 470 kilos de crack, 58.050 kilos de marihuana picada, 11.878 de marihuana prensada y 759 kilos de hachís.

También se incautaron 63 vehículos de cuatro ruedas y 50 motocicletas, estos a nivel país, confirmaron fuentes de la Policía Nacional.