“Honditean” a candidato a concejal colorado en Nueva Alborada

El candidato a concejal por la Asociación Nacional Republicana (ANR), Aldo Denis López Sánchez (42), denunció ante la Comisaría 28ª de Nueva Alborada que la madrugada de este sábado fueron emboscados en un camino vecinal y “honditeados”.

El hecho ocurrió en un camino vecinal denominado G13, zonal rural el distrito. Aparte de recibir lesiones por los proyectiles, reportaron daños materiales. El candidato manifestó que viajaba en su auto y en otro vehículo estaban otras personas que lo acompañaban.

Los rodados afectados fueron un Toyota Allion color plata, con matrícula AAXF 019, que quedó con ruptura de parabrisas trasero, abolladura del guardabarros delantero del lado del chófer y ruptura del faro y señalero delantero del lado del chofer. El candidato también refirió que supuestamente le robaron dinero, pero no precisó el monto.

El otro sería de la marca Volkswagen, modelo Saveiro Candy, chapa CEU 501, que experimentó daño, abolladura en el paragolpe delantero y ruptura de parabrisas trasero.

Acompañaban al denunciante sus hermanos César Antonio López Sánchez, Ángel René López Sánchez y Arsenio Ramón Franco Velázquez.

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Portación de “balitas”

Agentes de la Policía Nacional reportaron la captura de un joven identificado como Rodrigo Sebastián Pino (18), a quien hallaron circulando a pie por la vía pública y en su poder incautaron 13 “balitas” de cristal.

Por disposición de la agente fiscal Mónica Martínez, el detenido fue remitido a la Comisaría Primera de Encarnación.

Fuentes extraoficiales indican que el candidato estaría realizando entregas de víveres de manera clandestina, momento en que se topó con simpatizantes de la candidata por la Alianza, y ahí es que se generó la gresca.