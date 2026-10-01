Itapúa: denuncian proselitismo con recursos municipales y de la EBY

En los últimos días previos a las elecciones municipales 2026 del próximo domingo 4 de octubre se hacen públicas prácticas irregulares de campañas de diversos sectores políticos. Las irregularidades salpican a instituciones públicas y entes binacionales.

El concejal Andrés Mores (ANR-Añeteté) y candidato al rekutu por la Lista 1, publicó en redes sociales un video en el que intima a un funcionario de la Municipalidad de Encarnación, quien estaba colgando pancartas de candidatos de la oposición con una camioneta de la comuna.

Esto ocurrió la tarde de este miércoles 30 de setiembre, en el estacionamiento de la Costanera del barrio San Pedro de la ciudad. En ese lugar está previsto el cierre de campaña del candidato Carlos Alberto Pereira (Alianza) para este jueves.

El intendente municipal, Alfredo Luis Yd (Alianza), confirmó el hecho, pero negó que la acción haya sido institucional. Refirió que el funcionario fue identificado y que presentó su renuncia, alegando que “fue un error”.

Sobre la camioneta, manifestó que efectivamente se trata de un móvil perteneciente a la Dirección de Infraestructura Pública y Servicios. El director del área remitió un memorándum en el que indica que ese rodado no tenía orden de trabajo y que el funcionario que estaba a cargo de la conducción de esa camioneta, en ese horario, “actuó sin autorización”.

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Abrirán un sumario

El jefe comunal indicó que tiene en su poder la renuncia presentada por el operario que aparece en el video, identificado como Wilberto Bernardo Velázquez, quien desarrollaba los trabajos a favor de los candidatos de la Alianza con el uniforme de la municipalidad y el vehículo de la institución.

Indicó que está abierto un sumario administrativo, debido a que en el video se menciona a otro funcionario, al que buscan identificar para dirimir la sanción correspondiente, explicó.

Aseguró que de manera institucional no hubo ninguna directriz para que se utilicen en favor de la campaña los recursos del municipio.

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kits de la EBY en campaña colorada

En el interior del departamento de Itapúa se realizaron reclamos por la entrega de kits de víveres por parte de candidatos de la Asociación Nacional Republicana (ANR). La presunción es que serían financiados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

En General Artigas, según las denuncias, grandes camiones, presuntamente cargados con víveres, llegaron esta semana frente a las viviendas de candidatos a concejales de la ANR. La cantidad de las cargas no condice con la capacidad económica de los postulantes, según los reclamos ciudadanos.

En Tomás Romero Pereira indicaron que el candidato colorado cartista, y padre del exsenador condenado por un título falso, Hernán Ysidro Rivas, estaría repartiendo también kits de víveres supuestamente proveídos por la EBY para pedir votos en el distrito.

La particularidad es que en las imágenes que comparten los beneficiados en los diversos distritos se evidencia una gran similitud entre los productos que trae el combo.

En otros distritos del departamento de Itapúa también habrían llegado los mismos kits de alimentos, entregados por candidatos de la ANR.

Esto sugiere que se trataría, al menos, del mismo lote, a pesar de que entre las ciudades existe más de 170 km de distancia. En el reclamo, los afectados exponen que estos kits serían una “gestión”, presuntamente financiada por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

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EBY: “No tienen conocimiento”

El delegado administrativo en Encarnación de la EBY, abogado Darío Zarza, indicó que no tienen conocimiento de ningún tipo de asistencia, como tampoco de la compra de kits. La responsable del Área de Acción Social de la oficina regional, Lilian Martínez, no respondió llamadas y mensajes.

No obstante, el 25 de agosto de este año, la EBY lanzó la licitación 819 para la “Provisión de víveres componentes de la canasta básica familiar y otros, a ser entregados a familias vulnerables afectadas por el efecto climático “El Niño” en los departamentos de Ñeembucú, Misiones, Itapúa y Caazapá”.

En el Pliego de Bases y Condiciones estipulan artículos de la canasta básica, además de provisiones para campamentos y chapas.

Al ser consultado directamente sobre la existencia de esta licitación, Zarza indicó que no tiene conocimiento, así como tampoco sabe de ninguna asistencia que realiza o debería realizar la institución en el marco de afectaciones por el fenómeno “El Niño”, para posteriormente cortar apresuradamente la comunicación.