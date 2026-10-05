PJC: Atrapan a dos presuntos delincuentes tras asalto con toma de rehenes

Un asalto en perjuicio de una farmacia ocurrió este lunes en el centro de Pedro Juan Caballero. Los maleantes tomaron de rehenes a dos empleados del establecimiento y sustrajeron 1.123 reales y 227.000 guaraníes, según el reporte de la Policía Nacional.

El comisario Aníbal Franco, jefe de la Comisaría 2ª de Pedro Juan Caballero, dijo que los malvivientes llegaron a la farmacia simulando ser clientes; posteriormente, apuntaron con armas a las víctimas, las tomaron como rehenes y las obligaron a subir al primer piso.

Asaltantes detenidos in fraganti

El comisario Aníbal Franco indicó que los delincuentes sustrajeron el monto de dinero citado e intentaron escapar del establecimiento, pero fueron sorprendidos y detenidos por agentes policiales que patrullaban la zona y se percataron de lo ocurrido.

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Los detenidos fueron identificados como Edison Ramón Benítez (39) y Oscar César García Benítez (28). Del poder de los presuntos malvivientes se incautaron las dos armas de fuego utilizadas para el hecho, además de las dos motocicletas en las que llegaron, y se recuperó el dinero producto del asalto, según Franco.