Se entregó en Luque uno de los supuestos asesinos del chofer de Bolt

El asalto con homicidio se produjo en la noche del jueves 1 de octubre pasado, en la calle España, a una cuadra de la ruta Capitán Andrés Insfrán (Luque - San Lorenzo), en la compañía Isla Bogado del municipio de Luque, departamento Central.

La víctima fue Gustavo Antonio Benítez Acuña, de 40 años, quien vivía en el barrio Molino de la misma ciudad y que trabajaba como chofer de Bolt.

Benítez conducía un automóvil Toyota New Vitz en el que transportaba a dos señoritas, Diana Violeta Ayala González, de 18 años, y B.N.C.C., de 16 años, quienes supuestamente fueron usadas como “carnada” para atraer al chofer de Bolt.

De hecho, cuando Gustavo estaba por llegar al destino pedido por las chicas, el coche fue emboscado por tres hombres que estaban en una motocicleta.

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Casi como un plan previamente diseñado, las dos chicas bajaron inmediatamente del vehículo y salieron corriendo, mientras que los tres varones asaltaron al chofer de Bolt.

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Gustavo, la víctima, opuso resistencia y los asaltantes le dispararon en la cabeza y el abdomen. Herido y todo, el chofer intentó manejar de nuevo su móvil, pero terminó chocando contra la muralla de un predio donde se estaba jugando piki vóley y finalmente murió.

Al día siguiente, viernes 2 de octubre, fueron detenidas las dos jóvenes que estaban con el chofer de Bolt. La Policía descubrió en ese momento que integraban un grupo de WhatsApp en el que aparentemente se planeó el atraco.

También cayeron ese día dos adolescentes, S.M.C.A., de 16 años, y B.A.D.N., de 17 años, quienes también integraban ese grupo de WhatsApp, y en cuyos celulares se encontraron comentarios que se hicieron sobre el asalto fatal.

Los cuatro primeros detenidos, es decir, las dos chicas y los dos muchachos, contaron a los policías investigadores los nombres de los tres supuestos autores materiales del golpe fatal.

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Uno de ellos, Kevin Matías Delgado Lezcano, de 18 años, se entregó ayer, domingo 4 de octubre, en la comisaría 46ª de la compañía Isla Bogado.

El autor confeso dijo que actuó en compañía de Miguel Ángel Gómez Zayas, de 18 años, alias Tony, y J.J.C.P., de 17 años, alias Chena.

Según la confesión de Kevin, fue Chena el que disparó contra el chofer de Bolt.

El caso es investigado por la fiscala de Luque, Mirna Villalba Ramírez, con policías de la comisaría 46ª Central y del Departamento de Investigaciones de Central.