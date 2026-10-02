Policiales
02 de octubre de 2026 a la - 20:23

Conductor no estaba en servicio de la plataforma al momento del crimen, dice Bolt

Oficiales de la policía observan el vehículo de la plataforma Bolt que era manejado por Gustavo Antonio Benítez Acuña.
Oficiales de la policía observan el vehículo de la plataforma Bolt que era manejado por Gustavo Antonio Benítez Acuña.

La plataforma Bolt emitió un comunicado oficial tras el trágico hecho de violencia registrado en la ciudad de Luque. Expresaron sus condolencias a los familiares y confirmaron que están a disposición de la justicia para esclarecer lo sucedido.

Por ABC Color
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En el barrio Laurelty, de la ciudad de Luque, se registró el trágico fallecimiento del conductor de plataformas Gustavo Antonio Benítez Acuña, de 40 años, un suceso que generó conmoción y preocupación en la comunidad de trabajadores al volante debido a los recurrentes episodios de inseguridad.

Ante esta situación, la empresa Bolt emitió un comunicado oficial en el que lamenta profundamente la pérdida de vida de un socio conductor y extiende sus condolencias a sus familiares, allegados y seres queridos en este difícil momento.

Asimismo, la compañía enfatizó su compromiso constante con la seguridad de quienes operan a diario en el servicio y de los usuarios que los eligen.

En medio de las investigaciones preliminares llevadas adelante por las autoridades policiales y fiscales, la firma de movilidad aclaró que de acuerdo con los registros internos de la plataforma, el hecho fatal no ocurrió durante un viaje activo gestionado a través de su aplicación.

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A pesar de esto, la compañía ratificó su total predisposición para colaborar estrechamente con la familia del trabajador y con las instituciones encargadas de la investigación penal, aportando toda la información que resulte útil para esclarecer por completo el caso y dar con los responsables.

Por último, reiteraron que continuarán impulsando mesas de trabajo conjuntas con las autoridades locales y organizaciones del sector para reforzar las medidas de seguridad y protección para todos los conductores.