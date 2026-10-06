Policiales
06 de octubre de 2026 a la - 01:42

Accidente en Fernando de la Mora: automóvil choca una moto y deja a una mujer herida

Motocicleta roja volcada y automóvil negro dañado, con espectadores atónitos en un entorno urbano nocturno.
Joven a bordo de una moto resultó herida tras ser embestida por un auto en Fernando de la Mora.

Una joven de 25 años resultó herida luego de que un automóvil la embistiera en la zona norte de Fernando de la Mora.

Por ABC Color
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Una joven de 25 años resultó herida en un accidente de tránsito registrado en la noche del lunes, en la zona norte de Fernando de la Mora. El choque ocurrió en la intersección de las calles 8 de Diciembre y Río Yhaguy, en el barrio Domingo Savio.

La víctima, Yamila Zayas, viajaba como acompañante en una motocicleta Kenton GTR. Según su relato, el biciclo fue impactado por un automóvil Toyota Fun Cargo al cruzar la intersección.

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Trauma de cadera y excoriaciones

Bomberos Voluntarios de Fernando de la Mora acudieron al lugar tras recibir el aviso. El comandante Pablo Tapia informó que encontraron a Zayas con un trauma cerrado a nivel de la cadera.

También presentaba excoriaciones en distintas partes del cuerpo, pero la lesión más importante era la de la cadera. La mujer fue trasladada al Hospital de Trauma, donde quedó a disposición de los médicos.

Ambulancia con luces encendidas y dos paramédicos asistiendo a una joven herida en la calle, con un coche azul al fondo.
Una joven a bordo de una moto resultó herida en un accidente vehicular en Fernando de la Mora.

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Qué dijo la víctima

Según Tapia, la joven contó que ambos cruzaron la calle Río Yhaguy cuando un vehículo los embistió. La motocicleta quedó debajo del automóvil.

El automóvil era conducido por Emmanuel Valdez, de 24 años. Las causas exactas del choque aún deben ser establecidas por las autoridades.

El conductor de la moto no estaba

Zayas no manejaba la moto. Lo hacía su pareja, de quien no se tienen datos, según los bomberos.

Cuando los socorristas llegaron al lugar, el conductor ya no estaba. Tapia aclaró que, “aparentemente”, se trataba de la pareja de la joven, pero que ya no se encontraba allí al llegar.