Accidente en Fernando de la Mora: automóvil choca una moto y deja a una mujer herida

Una joven de 25 años resultó herida en un accidente de tránsito registrado en la noche del lunes, en la zona norte de Fernando de la Mora. El choque ocurrió en la intersección de las calles 8 de Diciembre y Río Yhaguy, en el barrio Domingo Savio.

La víctima, Yamila Zayas, viajaba como acompañante en una motocicleta Kenton GTR. Según su relato, el biciclo fue impactado por un automóvil Toyota Fun Cargo al cruzar la intersección.

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Trauma de cadera y excoriaciones

Bomberos Voluntarios de Fernando de la Mora acudieron al lugar tras recibir el aviso. El comandante Pablo Tapia informó que encontraron a Zayas con un trauma cerrado a nivel de la cadera.

También presentaba excoriaciones en distintas partes del cuerpo, pero la lesión más importante era la de la cadera. La mujer fue trasladada al Hospital de Trauma, donde quedó a disposición de los médicos.

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Qué dijo la víctima

Según Tapia, la joven contó que ambos cruzaron la calle Río Yhaguy cuando un vehículo los embistió. La motocicleta quedó debajo del automóvil.

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El automóvil era conducido por Emmanuel Valdez, de 24 años. Las causas exactas del choque aún deben ser establecidas por las autoridades.

El conductor de la moto no estaba

Zayas no manejaba la moto. Lo hacía su pareja, de quien no se tienen datos, según los bomberos.

Cuando los socorristas llegaron al lugar, el conductor ya no estaba. Tapia aclaró que, “aparentemente”, se trataba de la pareja de la joven, pero que ya no se encontraba allí al llegar.