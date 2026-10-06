Alerta Mafe: reportan la desaparición de una adolescente de 15 años en San Ignacio

Una adolescente de 15 años fue reportada como desaparecida en el asentamiento urbano San Rafael, del distrito de San Ignacio, Misiones. Se trata de Luz María Noemí Vera Gutiérrez, quien fue vista por última vez el lunes 5 de octubre de 2026, alrededor de las 19:00, cuando salió de su domicilio.

Según el reporte policial, la adolescente es de contextura física robusta, estatura mediana, cutis trigueño y cabello negro. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón tipo carpintero de color azul marino, una campera con capucha de color gris y calzado de color negro.

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La Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Misiones, a través de la Comisaría Tercera de San Ignacio y el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a la adolescente.

Se activó la alerta MAFE y se solicita a las personas que cualquier información que pueda ayudar a la ubicación de la adolescente se comunique inmediatamente a la dependencia policial más cercana o al Sistema 911. La Policía Nacional insta a la ciudadanía a compartir la información de manera responsable y colaborar con las autoridades para lograr la pronta localización de la adolescente.