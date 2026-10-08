Policiales
08 de octubre de 2026 a la - 09:21

El arma con la que dispararon a las dos mujeres en Eusebio Ayala fue robada en un asalto en San Pedro del Paraná

Revólver negro sobre fondo de papeles, sin personas visibles. El ambiente parece interior y oscuro.
El revólver calibre 38 con el que mataron a Rebeca Martínez Aricayé e hirieron a Carolina Raquel Aguilar, en Eusebio Ayala.Gentileza

El revólver calibre 38 con el que fueron baleadas Rebeca Martínez Aricayé y Carolina Raquel Aguilar luego de una fiesta de jineteada, en Eusebio Ayala, fue robada una semana antes en un asalto tipo comando a un motel, en San Pedro del Paraná.

Por ABC Color
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El caso Eusebio Ayala, como se le llama en redes sociales al homicidio de Rebeca Martínez Aricayé (28) e intento de homicidio de Carolina Raquel Aguilar (32), se produjo el lunes 28 de setiembre pasado, día feriado, cuando los cuerpos de las mujeres fueron encontrados en el cementerio de la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

Rebeca murió de dos tiros en la cabeza. Carolina sufrió un disparo entre el mentón y el cuello, en otro claro signo de ejecución. Sin embargo, esta última sigue con vida, en condición crítica, ya que la bala quedó alojada en su cabeza.

Los supuestos autores del ataque son Junior Ramón Delvalle Almeida, de 30 años, alias Polaco o Peluquero, capturado el martes 6 de octubre pasado el municipio de La Colmena, departamento de Paraguarí; Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, de 28 años, alias Chule, y Alcides Ramos Osorio, de 39 años, alias Ka’i, detenidos el lunes 5 de octubre pasado en el distrito de Borja, departamento de Guairá.

Hombre de espaldas en chaqueta oscura frente a fachada rosa del Motel Siete Lunas, con motocicleta estacionada a la izquierda.
Motel Siete Lunas de San Pedro del Paraná, de donde se robó el revólver con el que dispararon a dos mujeres en Eusebio Ayala.

Tras crimen en Eusebio Ayala, balacera con la Policía

Antes de que fueran atrapados en un rastrillaje, los tres delincuentes se enfrentaron el domingo 4 de octubre pasado contra policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT), justamente en la zona límite entre Borja y La Colmena.

Lea más: Los nueve asaltos atribuidos a la banda que baleó a dos mujeres tras una jineteada en Eusebio Ayala

Luego de ese enfrentamiento y antes de su captura, Polaco, Chule y Ka’i dejaron abandonada una camioneta Kia Sportage blanca, dentro dela cual se encontraron uniformes tácticos tipo policiales, municiones para fusil, pasamontañas y un revólver calibre 38.

Ese revólver fue sometido a un análisis mediante el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS, por sus siglas en inglés).

La pericia balística confirmó que el arma analizada fue usada en el ataque contra Rebeca y Carolina. Esto se determinó comparando una bala testigo disparada por los expertos y la bala extraída de la cabeza de Rebeca.

Lea más: Rastrillaje policial en Borja tras enfrentamiento contra los asesinos que atacaron a dos mujeres en Eusebio Ayala

El asalto en San Pedro del Paraná

El jefe de Crimen Organizado, comisario principal Luis Gustavo López Velázquez, reveló ahora que ese revólver calibre 38 fue robado el lunes 21 de setiembre pasado en un asalto tipo comando al motel Siete Lunas del distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.

El dueño del establecimiento y a la vez una de las víctimas del asalto es Facundo Ramos Sanabria, de 75 años, quien es tío de uno de los detenidos por el caso Eusebio Ayala, Alcides Ramos Osorio, alias Ka’i, según dijo el comisario principal Luis López.

Vehículo blanco en movimiento por camino de tierra, rodeado de vegetación en un área abierta.
Toyota Fortuner blanca usada en el asalto del 21 de setiembre pasado en San Pedro del Paraná. Sería la misma que se utilizó el 28 de setiembre pasado en el atentado en Eusebio Ayala.

Es decir, Ka’i asaltó a su propio tío en la ciudad natal de ambos y de ahí robaron el arma con la que dispararon a las chicas.

Los policías sospechan también que los otros dos detenidos, Polaco y Chule, también participaron en el asalto contra el motel en San Pedro del Paraná ya que en ese hecho se utilizó la misma camioneta Toyota Fortuner blanca ahora ya incautada que se usó para secuestrar y luego disparar a las dos chicas en Eusebio Ayala.