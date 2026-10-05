Rastrillaje policial en Borja tras enfrentamiento contra los asesinos que atacaron a dos mujeres en Eusebio Ayala

El rastrillaje conectado con el homicidio ocurrido en Eusebio Ayala se lleva a cabo hoy lunes 5 de octubre en un monte de la compañía Valle Pe del municipio de Borja, departamento de Guairá.

Los buscados son Junior Ramón Delvalle Almeida, de 30 años, alias Junior Peluquero; su cuñado Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, de 28 años, alias Chule, y un hombre de unos 40 años cuyo nombre podría ser Javier y cuyo alias sería Ka’i.

Estos son señalados como los autores del homicidio de Rebeca Martínez Aricayé, de 28 años, e intento de homicidio de Carolina Raquel Aguilar, de 32 años, que se produjeron el 28 de setiembre pasado en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

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Las chicas fueron secuestradas, baleadas y luego abandonadas en el cementerio municipal de Eusebio Ayala. Aparentemente, fueron atacadas porque se negaron a entregar al exnovio de Rebeca, Aníbal Javier Guanes López, de 21 años, a quien los ahora buscados pretendían matar a raíz de una pelea que tuvieron durante una fiesta de jineteada que se hizo en la compañía Jaula Cue de Eusebio Ayala.

Sospechosos del crimen en Eusebio Ayala iniciaron balacera en Borja

Junior Peluquero, Chule y Ka’i fueron localizados anoche por los policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT) cuando viajaban en una camioneta Kia Sportage. Los agentes intentaron detenerlos, pero los delincuentes abrieron fuego con fusiles M4, calibre 5.56.

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Los uniformados tuvieron que responder y se desató una feroz balacera. Los tres sospechosos supuestamente usaron como escudo humano a José Quintín Velázquez Martínez, de 44 años, alias Quintín, quien los transportaba en la camioneta. Este sí pudo ser detenido y habría dicho que fue obligado.

Desde que cubrieron su huida a tiros, los tres supuestos asesinos estarían escondidos en el monte, que ahora está rodeado.

En la camioneta usada por los criminales se encontraron chalecos antibalas, municiones para fusil, uniformes tácticos y hasta un revólver.