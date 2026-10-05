Video: capturan a “Ka’i”, otro sospechoso del crimen de Eusebio Ayala

Agentes intervinientes lograron la captura de Alcides Ramos Osorio, de 39 años, alias “Ka’i”, señalado como uno de los peligrosos integrantes de la gavilla acusada de supuestamente secuestrar, ejecutar a sangre fría a Rebeca Martínez Aricayé (28) y dejar gravemente herida a Carolina Raquel Aguilar (32) en el cementerio municipal de Eusebio Ayala.

El sospechoso cayó acorralado alrededor de las 17:00 en un denso matorral de la colonia Takuare’ẽ, en el distrito de Borja, tras permanecer prófugo luego de un enfrentamiento a tiros.

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La detención de “Ka’i” se concretó a unos siete kilómetros de la compañía Valle Pe, donde desde la noche del domingo la policía mantenía un cerco operacional. El hombre, quien además contaba con una orden de captura pendiente por robo agravado en Coronel Bogado, huía a pie tras haber escapado a los tiros junto con sus grupo.

Esta importante aprehensión se suma a la caída de Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo (28), alias “Chule”, atrapado horas antes en un hospedaje de la zona. Para los investigadores de la Fiscalía, “Chule” es nada menos que el presunto autor material que aparentemente apretó el gatillo para segar la vida de la joven Rebeca durante la fatídica madrugada del pasado 28 de septiembre.

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Un arsenal dentro de la camioneta

Agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado interceptaron una camioneta Kia Sportage blanca. Lejos de entregarse, los ocupantes del rodado abrieron fuego a quemarropa contra las patrullas utilizando fusiles de asalto M4, calibre 5.56.

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Tras la balacera y un violento choque contra la muralla de una casa, tres de los delincuentes ganaron una zona boscosa, mientras que en el sitio fue aprehendido un cuarto ocupante, identificado como José Quintín Velázquez Martínez (44).

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Dentro del vehículo abandonado se incautaron 164 cartuchos calibre 5,56 milímetros, cinco cargadores de fusil, dos chalecos antibalas, ropa táctica con insignias policiales, pasamontañas, botas y un revólver calibre 38 con percusiones recientes.

Pocos metros más adelante, oculto entre los matorrales, la Policía halló un fusil de guerra abandonado, elemento que ya está en manos de los peritos de Criminalística.

Así fue el horror en Eusebio Ayala

El horrendo ataque fue tras una tradicional jineteada celebrada el domingo 27 de septiembre en la compañía Jaula Cué, en Eusebio Ayala. Al término del encuentro, Rebeca Martínez y Carolina Aguilar retornaron a sus hogares, pero en el trayecto fueron interceptadas y llevadas a la fuerza por los criminales a bordo del vehículo. Las víctimas fueron conducidas bajo amenaza hasta un cementerio municipal.

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Cerca de las 05:15 del lunes 28 de septiembre, pobladores de la zona encontraron a ambas mujeres tiradas al pie de la cruz principal del cementerio.

Rebeca yacía sin signos vitales con múltiples disparos en el cuerpo, mientras que Carolina fue auxiliada agonizante e ingresada de urgencia a un centro asistencial.