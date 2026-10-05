Tras tiroteo en Guairá, detienen al principal sospechoso del asesinato en Eusebio Ayala

El comisario principal Luis López confirmó que una de las tres personas implicadas en el asesinato en Eusebio Ayala fue detenida este lunes durante un rastrillaje en el municipio de Borja, departamento del Guairá.

El aprehendido es Édgar Clodomiro Rodríguez, principal sospechoso del asesinato de Rebeca Martínez Aricayé, de 28 años, y el intento de homicidio de Carolina Raquel Aguilar, de 32, que se produjeron el pasado 28 de setiembre.

Los buscados eran: Junior Ramón Delvalle Almeida, de 30 años, alias Junior Peluquero; su cuñado Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, de 28 años, alias Chule -hoy capturado-, y un hombre de unos 40 años cuyo nombre podría ser Javier y cuyo alias sería Ka’i.

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Los tres fueron localizados anoche por los policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT) cuando viajaban en una camioneta Kia Sportage.

Los agentes intentaron detenerlos, pero los delincuentes abrieron fuego con fusiles M4, calibre 5.56.

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El recorrido mortal tras la jineteada

El horrendo hecho se desencadenó luego de que Rebeca Martínez y Carolina Aguilar asistieran a una tradicional jineteada realizada el domingo 27 de septiembre en la compañía Jaula Cué de Eusebio Ayala.

Al término del evento, cuando ambas mujeres regresaban rumbo a sus domicilios, fueron interceptadas por los ocupantes de la camioneta blanca. Según la reconstrucción formulada por la Fiscalía, los agresores las llevaron a la fuerza hasta las inmediaciones del cementerio municipal, ubicado en el barrio Industrial.

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En la madrugada del 28 de septiembre, cerca de las 05:15, vecinos hallaron a las dos jóvenes junto a la cruz principal del camposanto. Rebeca ya no presentaba signos de vida tras sufrir heridas mortales, mientras que Carolina fue auxiliada de urgencia con lesiones de gravedad.